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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Рост ВВП Индии во II квартале ускорился до 13,5%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года экономика Индии выросла на 13,5% в годовом выражении, в I квартале рост составил 4,1%, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на опубликованную статистику.

Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост ВВП на 15,2%.

Высокие темпы увеличения индийского ВВП во втором квартале обусловлены низкой базой для сравнения, поскольку годом ранее экономика страны практически остановилась из-за коронавируса. Несмотря на снятие ковидных ограничений, число рабочих мест в Индии и зарплаты людей до сих пор не восстановились полностью, отмечает The Wall Street Journal.

По данным индийского Центра по мониторингу ситуации в экономике, число рабочих мест в стране в настоящее время более чем на 7 млн ниже, чем было до пандемии.

Темпы роста потребительских расходов в Индии во втором квартале ускорились до 25,9% по сравнению с 14,4% за тот же период прошлого года. Государственные расходы увеличились на 1,3% (годом ранее они снизились на 4,8%), рост валовых вложений в основной капитал замедлился до 20,1% с 62,5%.

Объем индийского экспорта в прошедшем квартале вырос на 14,7%, импорта - на 37,2%.

Индия
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