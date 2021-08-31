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Авария на Уренгойском заводе не повлияет на планы добычи "Газпрома"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Авария на Уренгойском заводе "Газпрома" не влияет на планы добычи газа компании ввиду резервов, разных пластов добычи и широкой географии запасов, сообщил в ходе телеконференции представитель "Газпрома".

"Уровень добычи в текущем году - мы превысим 510 млрд куб. м. План на 2022 год формируется, но авария не повлияет на планы, которые "Газпром" ставит перед собой по уровню добычи - это объясняется наличием резервов по добыче, разноплановыми залежами широкой географией запасов", - сказал он.

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CFO компании Александр Иванников сообщил также, что страховка (на установки завода - ИФ) есть. "С точки зрения оценки объема ущерба - процедура сложная и длинная, на сегодня никакой цифры еще нет и, думаю, будет не скоро", - сказал он.

В ночь на 5 августа произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка". Объект является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона - главной газоносной провинции в России.

Газпром

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