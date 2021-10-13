Росприроднадзор не ждет "гигантской" оценки ущерба от уренгойской аварии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Оценка ущерба экологии от аварии на уренгойском заводе подготовки конденсата к транспорту "Газпрома" не будет столь высокой, как ранее предъявленные другим компаниям претензии за загрязнение, к примеру, рек и озер, ожидают в Росприроднадзоре.

Глава ведомства Светлана Радионова в кулуарах Российской энергетической недели прокомментировала: "Еще там нет расчета, потому что мы не видим объема. Мы понимаем, что это другая фракция, и это, скорее всего, будет расчет (ущерба - ИФ) воздуху. Если вы ждете каких-то гигантских сумм, то методика по расчету по воздуху не подразумевает под собой таких же больших цифр, которые вас "радуют" по воде. Но мы же не кровожадные".

Ранее она обещала, что оценка ущерба от аварии атмосфере будет сделана к концу сентября.

"Штраф будет тот, который предусмотрен административным кодексом. Как вчера сказал Сергей Борисович Иванов, штраф у нас мизерный - 10 тысяч рублей - 30 тысяч рублей. А ущерб, который мы посчитаем, зависит от объема. По Уренгою основной объем, который будет посчитан, - это ущерб воздуху. Поскольку мы не знаем объём выбросов, я буду на следующей неделе встречаться с руководителем "Газпром переработки" и они, наверное, нам пояснят что они видят в качестве выбросов - тогда сможем пересчитать", - уточнила Радионова позднее в среду.

Она посетовала: "Основная проблема Росприроднадзора - то, что нам каждый раз очень сложно поймать объем, потому что мы не можем зайти на проверку технологического оборудования, это не наши полномочия. А объем, который улетел уже или испарился, или переместился в водные акватории, то как уже (посчитать - ИФ)? Когда меня спрашивают про КТК, что вы там увидели - нефть. Но сколько ее, вы же не можете посчитать на водной глади. Так и здесь".

"Как только получим объем (выбросов - ИФ), мы посчитаем (сумму ущерба - ИФ). Формула всем понятна, эту формулу может использовать любой, - добавила глава Росприроднадзора. - Но мы считаем, что пересмотр методик обязателен и по воде, и по воздуху. Для того, чтобы бизнес и мы трактовали их однозначно. Надеюсь, что до конца года методики будут уточнены".

В ночь на 5 августа произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту. Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Процесс стабилизации добываемого вместе с природным газом конденсата неразрывно связан с добычей газа.

Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья - это привело к существенному снижению добычи газа "Газпромом" и к сокращению поставок газа в Европу.