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ОПЕК+ с 1 сентября планирует повысить добычу нефти на 400 тыс. б/с

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ с начала сентября планируют повысить добычу нефти еще на 400 тыс. баррелей в сутки к августу.

Как сообщалось, решение о повышении производства нефти на 400 тыс. б/с каждый месяц до истечения ограничений в 5,8 млн б/с было принято в конце июля. При этом каждый месяц министры ОПЕК+ продолжат встречаться на предмет подтверждения оценки ситуации на рынке и адекватности принятого сценария.

Также 1 сентября, в 18:00 мск состоится мониторинговый комитет ОПЕК+, а следом - министерская встреча ОПЕК+.

Однако в минувшее воскресенье министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес заявил, что решение об увеличении добычи нефти, согласованное в прошлом месяце странами коалиции, может быть пересмотрено уже 1 сентября.

"Рынки замедляются. Поскольку в некоторых регионах началась четвертая волна COVID-19, мы должны быть осторожны и пересмотреть это увеличение. Рост на 400 тыс. б/с может быть остановлен", - сказал министр. Экономики стран Восточной Азии и Китая по-прежнему страдают от COVID-19, а потому следует проявлять осторожность, добавил Фарес.

Впрочем, вероятно, если решение о приостановке наращивания и будет принято, то с 1 октября.

Россия в рамках сценария может нарастить добычу на 100 тыс. б/с, с 1 сентября ее разрешенный уровень добычи - 9,7 млн б/с.

ОПЕК+

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