Рост ВВП Австралии во II квартале замедлился

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Экономика Австралии во втором квартале 2021 года выросла самыми медленными темпами за последние четыре квартала - на 0,7% в поквартальном выражении, показали данные Австралийского бюро статистики. По пересмотренным данным, в первом квартале ВВП увеличился на 1,9%.

Аналитики в среднем ожидали, что экономика страны по итогам второго квартала вырастет на 0,5%, отмечает Trading Economics.

В годовом выражении ВВП увеличился рекордными темпами - на 9,6%, но только из-за того, что пандемия COVID-19 привела к серьезному сокращению показателя в прошлом году.

Потребительские расходы в Австралии во втором квартале повысились на 1,1% главным образом благодаря увеличению расходов в сфере услуг.

Госрасходы вернулись к росту из-за увеличения расходов на медобслуживание. В текущем квартале они поднялись на 1,3%, в то время как в прошлом квартале они сократились на 0,3%.

Объем частных инвестиций в экономику ослабил рост до 2% с 6,2% в прошлом квартале. Меньше всего было инвестировано в сектора недвижимости и производства машин и оборудования.