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Пенсии в РФ в реальном выражении снижаются шестой месяц подряд

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Высокая инфляция в РФ в 2021 году привела к снижению пенсий в РФ в реальном выражении (с поправкой на инфляцию): в феврале 2021 года - на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, в июне на 1,0%, в июле - на 0,9%, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В январе 2021 года реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост - на 0,4% к январю 2020 года. Во все месяцы 2020 года пенсии также росли в реальном выражении, но наблюдалась ярко выраженная динамика снижения темпов роста - с 3,2% в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) до 0,8% в декабре 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года). В целом за 2020 год реальный размер средней пенсии вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом.

В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в июле 2021 года составил 15 тыс. 802 рубля и вырос на 5,5% по сравнению с июлем 2020 года. Как сообщалось, годовая инфляция в РФ в июле 2021 года составила 6,5%.

Средний размер назначенных пенсий в июне 2021 года (за июль еще нет данных по динамике зарплаты) составил, по оценке, 26,9% от средней начисленной зарплаты по стране против 28,7% в июне 2020 года.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам в сентябре 2021 года 10 тыс. рублей.

Росстат

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