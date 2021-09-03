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Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов на фоне оптимистичных статистических данных по рынку труда.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тысяч - до 340 тысяч человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 354 тысяч, а не 353 тысячи, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 345 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Восстановление рынка труда стало более устойчивым на фоне возобновления работы бизнесов в различных сферах экономики США, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тысячи, а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.

"Число заявок на получение пособий по безработице достигло минимума с начала пандемии, и мы определенно настроены оптимистично перед получением полной картины о состоянии рынка труда", - сказал управляющий директор по инвестиционной стратегии E-Trade Майк Левенгарт, которого цитирует CNBC.

Производительность труда в США во втором квартале выросла на 2,1%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США увеличилась на 1,3%. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,4%, второго - на 0,9%, сообщает Trading Economics. Предварительные данные указывали на подъем соответственно на 2,3% и 1%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июле составил $70 млрд по сравнению с пересмотренным июньским показателем в $73,2 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $71 млрд с ранее объявленных $75,7 млрд в июне.

Поддержку индексу Dow Jones оказали акции Walgreens Boots Alliance Inc. и Chevron Corp., которые подорожали на 3% и 2,1%.

Акции Apple Inc. прибавили 0,75%, тогда как бумаги Microsoft Corp. подешевели на 0,2%, Alphabet Inc. - на 1,3%, Amazon.com Inc. - на 0,5%, Facebook Inc. - на 0,8%.

Котировки акций ChargePoint Holdings Inc., производителя зарядных систем для электромобилей, увеличились на 8,2% на фоне оптимистичных квартальных результатов компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 131,29 пункта (0,37%) - до 35443,82 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 12,86 пункта (0,28%), составив 4536,95 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 21,80 пункта (0,14%) - до 15331,18 пункта.

США S&P 500 Nasdaq

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