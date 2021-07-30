"АвтоВАЗ" в I полугодии снизил экспорт Lada из РФ к 2020 году на 24%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экспорт автомобилей Lada в I полугодии 2021 года упал в годовом выражении на 24,4%, до 15229 штук. Это следует из отчетности группы Renault, являющейся основным акционером российского автопроизводителя (68%).

Падение экспорта "АвтоВАЗа" к уровню "доковидного" 2019 года составило 38,8%.

Автопроизводитель снижает экспортные поставки второй год подряд. В январе-июне 2020 года, на второй квартал которого пришлись масштабные карантинные ограничения против COVID-19, сопровождавшиеся закрытием государственных границ, из РФ было вывезено 20 147 автомобилей Lada (-19,1% к 2018 году).

Продажи автомобилей бренда Lada в I полугодии 2019-2021 гг. в тыс. штук (с динамикой г/г)

6 мес. 2021г 6 мес. 2020г 6 мес. 2019г Продажи Lada в мире* 215,448 (+41,1%) 152,743 (+23,3%) 199,082 (+6,8%) Продажи Lada в РФ** 200,219 (+51%) 132,596 (-23,9%) 174,186 (+2,5%) Экспорт Lada из РФ 15,229 (-24,4%) 20,147 (-19,1%) 24,896 (+50%)

* - данные отчетности группы Renault

** - данные АЕБ

До этого экспорт "АвтоВАЗа", напротив, существенно рос. Исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Оливье Морне в начале года сообщал, что в 2016 году "АвтоВАЗ" экспортировал 17 тыс. автомобилей, в 2017 году – 24 тыс. шт., в 2018 и 2019 годах – 38 тыс. шт. и 50 тыс. шт. соответственно.

На годовой пресс-конференции он также говорил, что в 2020 году экспорт компании снизился впервые за четыре года и составил 41 тыс. автомобилей (-19% г/г). Без учета европейских поставок снижение экспорта "АвтоВАЗа" к 2019 году, по данным компании, составило 12%. Основными экспортными рынками российского автопроизводителя в прошлом году были Белоруссия, Узбекистан и Казахстан.

Из слов Морне следовало, что результат 2020 года в "АвтоВАЗе" считают хорошим, несмотря на замедление роста мирового авторынка на фоне пандемии COVID-19 и уход производителя из Европы, решение о котором было принято в 2019 году на фоне ужесточения экологических стандартов по выбросам. "Очевидно, что ситуация на мировых рынках не была отличной, было много сложностей. Но несмотря на это, можно сказать, мы достигли хороших показателей по экспорту Lada", - заявлял Морне.

В начале текущего года гендиректор ЗАО "Рено Россия" Ян Птачек сообщал журналистам, что Renault приняла решение свернуть экспортные поставки производимых на мощностях "АвтоВАЗа" кузовов для Renault Logan на завод Renault Algerie Production в алжирский Уед-Тлелат (провинция Оран). Эти поставки велись с конца 2016 года. В августе 2018 года в Renault сообщали, что с момента старта проекта было экспортировано более 36 тыс. кузовов: в 2016 г. было поставлено около 1 тыс. кузовов, по итогам 2017 г. – около 20 тыс. шт., только за первое полугодие 2018 года – 15,2 тыс. единиц.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).