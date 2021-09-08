Цены на бензин в РФ с начала сентября упали на 0,3% впервые с апреля 2020 года

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на автомобильный бензин в РФ в августе ускорился до 1,4%, но за неделю с 31 августа по 6 сентября бензин в РФ подешевел на 0,3%.

Как сообщил в среду Росстат, с начала года бензин подорожал на 6,64%, в годовом выражении вырос в цене на 7,05%. Ранее цены на бензин росли на 0,7% в июле, на 0,58% в июне, на 0,3% в мае, 0,5% в апреле, 1,1% в марте, 0,93% в феврале и 0,95% в январе.

Дизельное топливо в августе стало дороже на 0,9% (рост в июле составлял 0,7%).

С начала сентября цены на бензин пошли вниз после роста в предыдущие две недели на 0,1% (с 24 по 30 августа) и 0,3% (с 17 по 23 августа).

Последний раз недельные цены на бензин снижались в апреле прошлого года: с 7 по 13 апреля 2020 года они опустились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 6 сентября 2021 года составляла 48,93 руб. (на 30 августа - 49,08 руб.), в том числе марки АИ-92 - 45,99 руб. (46,16 руб.), АИ-95 - 49,82 руб. (49,98 руб.), АИ-98 - 57,57 руб. (57,65 руб.).

Дизельное топливо на неделе с 31 августа по 6 сентября подешевело на 0,1% после роста на 0,1% в предыдущие две недели. С начала года ДТ подорожало на 4,1%. Средняя цена ДТ по стране на 6 сентября составляла 50,62 руб. (на 30 августа - 50,69 руб.).

Производство бензина в РФ с 30 августа по 5 сентября сократилось на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей - до 787,5 тыс. тонн. Выпуск ДТ снизился на 5% и составил 1 млн 055,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, по итогам 2020 года цены на бензин в России выросли значительно ниже инфляции (4,9%) - на 2,5%.

Общая инфляция в августе составила 0,17%, с начала года - 4,69%, в годовом выражении - 6,68%. По состоянию на 6 сентября недельная инфляция составила 0,07%, с начала года - 4,69%.