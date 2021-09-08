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Минпромторг связал удорожание стройматериалов в августе на 0,4% с транспортировкой

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на стройматериалы в РФ в августе 2021 года на 0,4% обусловлен, помимо сезонного фактора, повышением стоимости транспортировки. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, комментируя опубликованные в среду данные Росстата.

"Колебания цен на различные виды строительных материалов традиционно зависят от сезонного фактора: так, ценовой пик обычно приходится на середину лета (июль-август), а осенью наблюдается тенденция к снижению стоимости. Продолжившийся в августе рост цен на строительные материалы также вызван резким скачком стоимости грузоперевозок", - передала пресс-служба министерства его слова.

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Со ссылкой на обращения производителей строительных материалов, Евтухов привел данные, согласно которым стоимость логистики автотранспортом выросла на 10-25%, стоимость транспортировки железнодорожным транспортом выросла от 20% до 90% в зависимости от направления и вида материала.

"Стоимость транспортировки в конечной цене стройматериалов составляет: для стекла – 10-20%, для теплоизоляции – 20-30%, цемент - 30-40%, нерудные материалы - от 50 до 90%", - добавил он.

Ранее в среду Росстат опубликовал данные по росту потребительских цен в августе текущего года, согласно которым, стройматериалы подорожали в последний месяц лета на 0,41% по сравнению с июлем, на 26,3% с начала года и на 30% в годовом выражении.

Оконное листовое стекло подорожало на 4,7%, обрезные доски и красный кирпич – на 3,4%, рубероид – на 3,3%, еврошифер – на 2,6%, цемент тарированный – на 2,1%.

При этом, цены на металлочерепицу и плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные снизились соответственно на 3,1% и 3,0%.

Минпромторг РФ

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