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ФАС расширила список проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках проверок роста цен на стройматериалы проанализирует ситуацию на рынках как основных, так и вспомогательных видов такой продукции, говорится в сообщении регулятора.

"К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы", - отмечается в пресс-релизе ФАС.

В нем говорится, что решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов принято в связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках.

"Результаты проведенного ведомством мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках. Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе", - говорится в сообщении службы.

Как сообщалось 7 июля, ФАС из-за роста цен на стройматериалы в первом полугодии 2020 года инициировала проверки крупных производителей такой продукции и строительных организаций, они проходят во всех регионах страны.

Первоначально, речь шла о проверках цен на рынках бетона, кирпича, древесных материалов и ПВХ-продукции.

ФАС

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