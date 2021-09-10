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ЦБ определил признаки карт и электронных кошельков, используемых в теневом бизнесе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ определил критерии, которые помогут банкам выявить платежные карты и электронные кошельки, вовлеченные в теневой бизнес - незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники, говорится в сообщении регулятора.

Банк России просит обращать внимание на те платежные карты или электронные счета, где одновременно замечены два и более признаков.

Это необычно большое количество контрагентов (более десяти в день, более 50 в месяц); большое количество операций по зачислению и/или списанию средств (более 30 в день); крупные объемы операций (более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц); короткий промежуток времени между зачислением и списанием средств (одна минута и менее); в течение недели средний остаток средств на счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по счету; операции по списанию средств проводятся не в пользу юрлиц или индивидуальных предпринимателей; совпадение информации об одном устройстве, используемом разными людьми для удаленного доступа к услугами по переводу денежных средств.

ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в отношении них противолегализационные меры. Банкам следует также обеспечить необходимую защиту P2P-сервисов, чтобы их нельзя было использовать для проведения подозрительных операций.

Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от физлиц, пользующихся такими услугами, и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков. Чаще всего такие счета оформлены на подставных физических лиц. Кроме того, по таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги, но в то же время с помощью этих карт проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции, подчеркивается в письме регулятора.

Банк России также отмечает, что для автоматизированной обработки значительного по объему потока платежей нелегальный бизнес применяет специальные программные модули, которые подключаются к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег (P2P-сервисов, используемых добросовестными физическими лицами для платежей "с карты на карту", "с кошелька на кошелек" и т.д.).

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