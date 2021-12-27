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ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес компаний теневого сектора

Речь не идет о тотальном контроле за операциями россиян, заверил регулятор

ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес компаний теневого сектора
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует собирать обезличенные данные о переводах физлиц при наличии подозрений, что платформы банков используются для проведения нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, сообщили журналистам в Банке России.

ЦБ ранее сообщил, что в ходе надзорных мероприятий он выявляет случаи использования услуг банков по переводу денежных средств между физлицами (p2p) недобросовестными участниками хозяйственной деятельности:

- в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, осуществления незаконной предпринимательской деятельности;

- иных противоправных целях, в частности, связанных с обеспечением расчетов "теневого" игорного бизнеса (незаконных "онлайн-казино" и "онлайн-лотерей"), нелегальных участников финансового рынка (в том числе, лиц, незаконно предлагающих услуги форекс-дилеров, организаторов "финансовых пирамид");

- в целях совершения операций в "криптовалютных обменниках".

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В связи с этим регулятор в сентябре 2021 года выпустил методические рекомендации для банков по пресечению таких операций.

Банк России пояснил, что сейчас проводит консультации с отдельными кредитными организациями, оказывая методологическую помощь по работе с этими рекомендациями. Новую отчетность для кредитных организаций по контролю за операциями физлиц вводить не планируется, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ЦБ.

"Они (рекомендации - ИФ) касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях - огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций", - заявили в ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что в случае выявления рисков на основе имеющихся у него данных и отчетности, у отдельных кредитных организаций могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физлиц, которые соответствуют определенным критериям (при этом информация, идентифицирующая клиентов, запрашиваться не будет).

"Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами. Также эта работа не затронет субъекты малого бизнеса", - отметили в ЦБ.

Банк России

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