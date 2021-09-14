"СИБУР" готовит 11 выпусков облигаций на $3 млрд с сроками обращения от года до 11 лет

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "СИБУР Холдинг" утвердил 11 выпусков биржевых облигаций серий БО-04 - БО-14 общим объемом $3,025 млрд, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска БО-04 составит $89 млн, БО-05 - $122,4 млн, БО-06 - $122,3 млн, БО-07 - $210 млн, БО-08 и БО-09 - по $300 млн, БО-10 - БО-13 - по $400 млн и БО-14 - $280,9 млн. Срок обращения выпусков в порядке возрастания номера серии составит от 1 года до 11 лет.

Все они будут размещены по открытой подписке. Возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента не предусмотрена.

У "СИБУРа" нет программ облигаций. Все выпуски эмитент утверждает вне программы.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании серий БО-01 - БО-03 общим объемом 25 млрд рублей.

"СИБУР" является крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компанией России. Компания перерабатывает попутный нефтяной газ, а также широкую фракцию углеводородов, закупаемую у нефтяников и газовиков, в продукцию более высоких переделов, в частности, полиолефинов (полиэтилен, полипропилен) и других продуктов - пластиков, каучуков и т.д. "СИБУР" является лидером по выпуску полиэтилена и полипропилена в РФ.