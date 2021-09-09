Еврокомиссия изучит слияние "СИБУРа" и "ТАИФа"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия 2 сентября получила уведомление о предлагаемой концентрации, которое касается слияния "СИБУРа" и "ТАИФа", сообщил регулятор.

"При предварительном изучении комиссия приходит к выводу, что заявленная сделка может подпадать под действие Положения о слияниях. Однако окончательное решение по этому поводу отложено", - говорится в стандартной публикации в журнале ЕК.

Как сообщалось, в рамках объединения на базе "СИБУР Холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры АО "ТАИФ" получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий, сообщалось ранее. Оставшийся пакет акций "ТАИФа" может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.

По итогам сделки доля Леонида Михельсона в "СИБУРе" может снизиться с 36% до 31%, Геннадия Тимченко – с 17% до 14,45%, доли китайских Sinopec и Фонда Шелкового пути – с 10% до 8,5%, доля "СОГАЗа" – с 12,5% до 10,625%, доля действующего и бывшего топ-менеджмента – с 14,5% до 12,325%.

В августе ЦБ зарегистрировал допэмиссию "СИБУРа" для сделки. Сделку планируется закрыть до конца сентября.