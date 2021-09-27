Правительство выделило еще 1,5 млрд руб. на транспортировку продукции АПК

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило дополнительно 1,5 млрд рублей для компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК, сообщает Минсельхоз.

Решение принято в рамках постановления правительства от 15 сентября 2017 года (№1104) "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции".

Прием заявок на предоставление субсидии начался 24 сентября через платформу "Одно окно" Российского экспортного центра. Заявочная кампания продлится до 1 ноября.

Как заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов, слова которого приводит центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, программа компенсации затрат на транспортировку продукции АПК в настоящее время – один из наиболее эффективных и востребованных инструментов государственной поддержки.

"Принимая это во внимание и учитывая, что средства федерального бюджета, выделенные на программу в 2021 году, были израсходованы в первой половине текущего года, правительство приняло решение о выделении дополнительного финансирования программы", - сказал он.

Минсельхоз также напомнил, что с 1 января 2022 года организации получат возможность предоставлять для подтверждения понесенных ими затрат при транспортировке сельхозпродукции не только счета-фактуры (универсальный передаточный документ), но и акты выполненных работ и платежные поручения.