Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Правительство выделило еще 1,5 млрд руб. на транспортировку продукции АПК

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило дополнительно 1,5 млрд рублей для компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК, сообщает Минсельхоз.

Решение принято в рамках постановления правительства от 15 сентября 2017 года (№1104) "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции".

Прием заявок на предоставление субсидии начался 24 сентября через платформу "Одно окно" Российского экспортного центра. Заявочная кампания продлится до 1 ноября.

Как заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов, слова которого приводит центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, программа компенсации затрат на транспортировку продукции АПК в настоящее время – один из наиболее эффективных и востребованных инструментов государственной поддержки.

"Принимая это во внимание и учитывая, что средства федерального бюджета, выделенные на программу в 2021 году, были израсходованы в первой половине текущего года, правительство приняло решение о выделении дополнительного финансирования программы", - сказал он.

Минсельхоз также напомнил, что с 1 января 2022 года организации получат возможность предоставлять для подтверждения понесенных ими затрат при транспортировке сельхозпродукции не только счета-фактуры (универсальный передаточный документ), но и акты выполненных работ и платежные поручения.

Минсельхоз

Новости

РФ в августе поставила исторический рекорд по экспорту зерна

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом"

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом"

Садоводы Кубани предложили ввести квоты на импорт яблок и слив

Цены на заправках Москвы замерли после трехнедельного снижения

Цены на заправках Москвы замерли после трехнедельного снижения

Источник узнал о планах "Норникеля" разместить 5-летние евробонды в долларах

Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года

Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года

Акции "Газпрома" выросли до 350 рублей - нового максимума с 2008 г.

Оборот на суточных торгах газом подскочил одновременно с публикацией рекомендации ФАС

Оборот на суточных торгах газом подскочил одновременно с публикацией рекомендации ФАС

"Ренессанс страхование" официально анонсировало IPO на МосБирже

Brent подорожала до $79,08 за баррель

Brent подорожала до $79,08 за баррель
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');