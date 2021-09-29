Переработчики свинины предложили ввести квоту на ее беспошлинный ввоз в РФ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Переработчики свинины, обеспокоенные ростом цен на сырье, предлагают ввести квоту на ее беспошлинный импорт. Производители мяса – против этого, уверены в стабилизации цен.

Как сообщает Минсельхоз, эти позиции были озвучены на совещании по ситуации в свиноводстве, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Присутствующие на совещании переработчики выразили обеспокоенность текущей динамикой цен и предложили рассмотреть возможность введения квоты на беспошлинный ввоз свинины. При этом представители отраслевых союзов, а также ключевых свиноводческих предприятий заявили об уверенности в скорейшей стабилизации цен, обусловленной сезонным фактором, и отсутствии необходимости применения мер таможенно-тарифного регулирования отрасли", - говорится в сообщении.

По словам министра, на которого ссылается пресс-служба, текущая ситуация по производству свинины в целом позитивная. По прогнозу Минсельхоза, в этом году отрасль покажет положительную динамику, производство превысит 5,5 млн тонн (в живом весе).

Вместе с тем наблюдается рост цен на этом рынке, обусловленный в первую очередь увеличением себестоимости производства, в частности, кормовой составляющей, отмечается в пресс-релизе. Патрушев напомнил, что для нивелирования роста стоимости кормов были введены таможенные пошлины на экспорт основных зерновых и масличных культур, предусмотрено субсидирование перевозок соевого шрота с Дальнего Востока, из Сибири и Калининграда в центральные регионы страны, перечень направлений краткосрочного кредитования дополнен закупкой кормов и их составляющих.

Кроме того, предусмотрена пролонгация льготных инвесткредитов для предприятий, пострадавших в 2020 и последующие годы от африканской чумы свиней (АЧС). Принятые меры позволили стабилизировать ситуацию, и в летний период наблюдалась корректировка цен производителей, подчеркивается в сообщении.

Патрушев дал поручение подготовить план мероприятий по стабилизации ситуации в свиноводстве РФ.