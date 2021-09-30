Утверждены правила господдержки внедрения отечественной радиоэлектроники

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство сообщило, что утвердило правила предоставления господдержки для бизнеса на внедрение российской радиоэлектронной продукции. Такое постановление 27 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о субсидиях на проекты по внедрению отечественной продукции, которые планируется реализовать в ближайшие пять лет в рамках госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". Объем субсидий составит до 4 млрд рублей в год. За счет федеральных субсидий компании смогут возместить до 50% затрат.

Получатель субсидии должен вложить в проект не менее 100 млн рублей и взять на себя обязательство, что доля российской электроники в общем объеме проекта составит не менее 70% по итогам его реализации.

Субсидии можно будет направить на приобретение продукции и комплектующих для ее внедрения, модернизацию производства и переобучение сотрудников.

На господдержку могут претендовать проекты, утвержденные правкомиссией по цифровому развитию. Сбор заявок на субсидии и заключение соответствующих соглашений возьмет на себя Минпромторг.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, уже подготовлен 21 проект на сумму свыше 200 млрд рублей, а 7 проектов на 134 млрд рублей уже прошли одобрение общественного экспертного совета по использованию электроники при президиуме правительственной комиссии.

Заказчики по этим проектам получат поддержку в размере от 13% до 48% их стоимости на адаптацию, сообщил вице-премьер через пресс-службу, это будет около 50 млрд рублей в общей сложности.

"Эти проекты должны стать для остальных участников рынков примером того, что на российской продукции можно и нужно развиваться", - считает Чернышенко.

По его словам, следующим этапом станет расширение программы льготного лизинга на российское оборудование. "Это поможет вовлечь заказчиков из нерегулируемых секторов и поддержать спрос на уже созданные продукты", - отметил вице-премьер.