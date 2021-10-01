Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре поднялся до 49,8 пункта

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2021 года поднялся до 49,8 пункта с 46,5 пункта в августе, оставшись, тем не менее, ниже критической отметки, согласно исследованию IHS Markit. Данные свидетельствует о лишь незначительном ухудшении деловой конъюнктуры в российском производственном секторе. Падение было минимальным за четырехмесячную серию сокращения.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в отчете, более медленному общему ухудшению способствовало первое увеличение производства с июня. Данные за сентябрь указали на частичный рост производительности в обрабатывающих отраслях России, поскольку компании отметили рост клиентского спроса со стороны новых и традиционных клиентов.

Хотя клиентский спрос оставался исторически слабым, последние данные свидетельствуют о завершении четырехмесячной последовательности сокращения новых продаж. Если сообщалось об увеличении заказов, компании частично объясняли это привлечением новых клиентов.

Новые экспортные заказы в сентябре продолжили снижаться. Темпы сокращения превысили средний показатель в данной серии, несмотря на замедление падения до трехмесячного минимума.

По данным исследования, темпы инфляции производственных затрат в конце третьего квартала замедлились до минимальных за год и были лишь немного выше, чем в среднем по серии. Компании связывали затраты с более высокими ценами поставщиков и неблагоприятными колебаниями обменного курса.

Производители продолжали отмечать частичный перенос более высоких затрат на клиентов там, где это было возможно. При этом уровень инфляции отпускных цен также снизился, и цены росли самыми медленными темпами с октября 2020 года. Между тем, ухудшение показателей поставщиков замедлилось, поскольку сроки выполнения заказов в сентябре увеличились в наименьшей степени за десять месяцев. Компании по-прежнему сообщали, что проблемы с транспортировкой задерживают поставки материалов.

Более высокие производственные потребности и резкое сокращение сырьевых запасов привели к самому быстрому росту закупочной активности в российских производственных компаниях с февраля, отмечается в пресс-релизе.

В то же время запасы готовой продукции сокращались наиболее быстрыми темпами с июня за счет продаж со складских запасов. Давление на производственные мощности в целом оставалось незначительным, поскольку объемы незавершенных заказов стабильно сокращались. Хотя темпы спада замедлились до минимальных за шесть месяцев, многим компаниям не требовался дополнительный персонал. Это было подчеркнуто умеренным сокращением занятости в обрабатывающей промышленности в сентябре.

Ожидания участников опроса относительно перспектив производства на предстоящий год упали до самого низкого уровня с октября 2020 года. Однако в целом настроения были оптимистичными, поскольку компании надеются на дальнейший рост клиентского спроса.