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В ноябре индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос до 51,7 пункта

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2021 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России составил 51,7 пункта после 51,6 пункта в октябре, показало исследование IHS Markit.

Данные указали на второе подряд расширение в российских обрабатывающих отраслях. Ноябрьский рост оказался максимальным за шесть месяцев.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в отчете, темпы роста были самыми высокими с мая, хотя и невысокими в контексте долгосрочной истории. Компании связывали увеличение производства с более сильным клиентским спросом и очередным увеличением притока новых заказов.

"Товаропроизводители зафиксировали умеренный рост новых заказов в ноябре. Наряду с более благоприятными условиями спроса компании также отметили, что выход на новые рынки увеличил общий объем новых продаж. Хотя темпы роста были ниже, чем в средней долгосрочной серии, они стали максимальными за шесть месяцев. Между тем, данные за ноябрь ознаменовали конец пятимесячной последовательности снижения новых экспортных заказов", - отмечается в исследовании.

В связи с ростом клиентского спроса в ноябре компании увеличили численность персонала. Темпы создания рабочих мест были самыми высокими с декабря 2018 года. Увеличение производственных мощностей позволило производителям своевременно обрабатывать поступление новой работы, при этом объемы незавершенных работ стабильно сокращались.

Бремя затрат заметно увеличилось в середине четвертого квартала, темпы инфляции ускорились до четырехмесячного максимума. Компании часто сообщали, что более высокие производственные затраты были вызваны ростом цен поставщиками и нехваткой сырья. Несмотря на то, что компании имели возможность возмещать через клиентов большее бремя издержек за счет резкого роста отпускных цен, темпы инфляции отпускных цен в ноябре снизились. За исключением недавнего минимума сентября темпы роста были самыми медленными за год.

Несмотря на существенное увеличение производственных затрат, в ноябре компании активизировали свою закупочную деятельность. Как говорится в отчете, закупки сырья росли стабильными темпами, которые достигли самых высоких с марта 2019 года. Тем не менее, нехватка материалов привела к дальнейшему истощению сырьевых запасов и готовой продукции. Падение последнего было самым быстрым с апреля, так как, по сообщениям, продажи производились напрямую со склада.

Деловые ожидания в производственном секторе выросли до самого высокого уровня за пять месяцев в середине четвертого квартала. Надежды на дальнейшее восстановление сектора и устойчивый рост клиентского спроса внушали оптимизм.

IHS Markit

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