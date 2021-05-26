ФАС получила ходатайство "СИБУРа" о покупке 100% акций АО "ТАИФ"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство ПАО "СИБУР Холдинг" о приобретении 100% голосующих акций АО "ТАИФ", сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС пообещали "в силу масштабности сделки" оценить ее влияние на внутренний и на внешние рынки нефтехимической промышленности".

Крупнейшие нефтехимические холдинги России - "СИБУР" и "ТАИФ" - в апреле объявили о планах объединить активы. В рамках объединения на базе "СИБУР Холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры АО "ТАИФ" получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций "ТАИФ" может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.

"СИБУР" - крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России. Компания перерабатывает попутный нефтяной газ, а также широкую фракцию углеводородов, закупаемую у нефтяников и газовиков, в продукцию более высоких переделов, в частности, полиолефинов (полиэтилен, полипропилен) и других продуктов - пластиков, каучуков и т.д. "СИБУР" является лидером по выпуску полиэтилена и полипропилена в России. Только введенный в прошлом году "Запсибнефтехим" обеспечил 40% производства политэтилена в России - 1,1 млн т и 50% полипропилена - около 1 млн т. Полипропилен также производят другие заводы "СИБУРа" - "Томскнефтехим" - 148 тыс. т, СП с "Газпром нефтью" - НПП "Нефтехимия" - 152 тыс. т. Кроме того, примерно в 2024 году "СИБУР" планирует построить Амурский газохимический комплекс (АГХК), а НКНХ в настоящее время строит новый этиленовый комплекс мощностью на 600 тыс. т, что удвоит его мощности.

Основными нефтегазохимическими активами "ТАИФа" являются "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) и "Казаньоргсинтез" (КОС). КОС занимает второе место по производству полиэтилена - 727 тыс. т. НКНХ производит 220 тыс. т полипропилена. По итогам 2020 года доля "ТАИФа" в общем объеме производства РФ составила: по каучукам - 64%, по пластикам - 28%, при этом "ТАИФ" является единственным в России производителем поликарбонатов, сэвилена и ряда других видов полимерной продукции.