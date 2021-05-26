В периметр сделки "СИБУРа" и "ТАИФа" войдут НКНХ, "Казаньоргсинтез" и ТГК-16

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В объединенную компанию "СИБУРа" и "ТАИФа" войдет головная компания татарстанской группы, а также два ее химзавода и энергокомпания, сообщил председатель совета директоров АО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов корпоративному интернет-изданию "Реальное время".

"Пока периметр сделки предполагает, что со стороны "ТАИФа" в объединенную компанию войдут следующие компании: АО "ТГК-16", ПАО "Казаньоргсинтез", ПАО "Нижнекамскнефтехим" и само АО "ТАИФ", - сказал он. - По той работе, которая активно ведется между "СИБУРом" и "ТАИФом", по согласованию со всеми структурами страны, на мой взгляд, можно с уверенностью в 99,9% сказать, что сделка состоится".

По словам Шигабутдинова, нефтекомплекс АО "ТАИФ-НК" в сделку с "СИБУРом" не входит.

"Активы группы разделены на две управляющие компании - это два разных юрлица (АО "ТАИФ" и АО "УК "ТАИФ" - ИФ). Компании, которые я назвал, объединятся с бизнесом "СИБУРа", а остальные остаются у АО "УК "ТАИФ". У них есть свои стратегические программы, и они будут дальше развиваться", - сказал Шигабутдинов.

По информации издания, в дальнейшем отношения между АО "ТАИФ-НК" и НКНХ будут строиться на "рыночных механизмах ценообразования и заключаемых договорах".

Издание также сообщает, что одним из основных условий сделки по объединению нефтехимических активов с "СИБУРом" является гарантированная реализация программы стратегического развития компаний группы "ТАИФ" до 2030 года на более чем 2 трлн рублей, часть которой уже реализована.

"СИБУР" подтвердил, что будет оформлен договор с соответствующими гарантиями. И "СИБУР", и "ТАИФ" берут на себя ответственность за реализацию программы, согласованной "ТАИФом", "НОВАТЭКом", правительством. Для сравнения: за все 30 лет своей работы группа "ТАИФ" инвестировала в развитие входящих в ее состав компаний более $20 млрд, а тут за 10 лет - $20 млрд", - сказал Шигабутдинов.

Группа "ТАИФ" объединяет группу АО "ТАИФ" и группу созданного в 2019 году АО "УК "ТАИФ", куда перешли непрофильные активы.

Ранее 26 мая ФАС сообщила, что получила ходатайство о приобретении ПАО "СИБУР Холдинг" 100% голосующих акций АО "ТАИФ".

В апреле крупнейшие нефтехимические холдинги России - "СИБУР" и "ТАИФ" - объявили о планах объединить активы. В рамках объединения на базе "СИБУР Холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры АО "ТАИФ" получат долю в размере 15% в обмен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций "ТАИФ" может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.