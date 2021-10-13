ВТБ нарастил долю в "Медиалогии"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ВТБ увеличил долю в компании "Медиалогия", разработчике одноименной системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа, свидетельствует информация в системе "СПАРК-Интерфакс".

"ВТБ Капитал Финанс", дочерняя структура группы, в октябре нарастила долю в "Медиалогии" с 63% до 72,25%. В свою очередь, сооснователь компании Сергей Мацоцкий сократил долю с 21% до 15,75%, а ее гендиректор Александр Волков - с 16% до 12%.

ВТБ стал основным собственником "Медиалогии" в 2019 году. В банке тогда отмечали, что сделка была частью бизнеса прямых инвестиций группы.

"Увеличение доли ВТБ в "Медиалогии" состоялось в рамках реализации ранее достигнутых договоренностей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Банк доволен инвестицией и темпами развития компании. Дальнейшие планы относительно актива будут формироваться исходя из будущей динамики развития бизнеса, указали в ВТБ.

ВТБ в отчете по МСФО за первое полугодие сообщал, что во втором квартале участники ООО "Медиалогия" одобрили выплату дивидендов по итогам работы в 2020 году. На долю неконтролирующих участников пришлось 100 млн рублей, говорилось в отчете. Значит, ВТБ на его 63% причиталось порядка 170 млн рублей, а общая сумма дивидендов - около 270 млн рублей при чистой прибыли ООО за год в 300 млн рублей (данные "СПАРК-Интерфакса").

В отчетности "Медиалогии" за 2020 год сказано, что дивиденды по итогам 2019 года составили 60 млн рублей (прибыль - 76,3 млн рублей), а еще в прошлом году было принято решение о выплате дивидендов за 2016 и 2017 годы в сумме 62 млн рублей. Таким образом, в 2020-2021 годы компания начислила своим владельцам порядка 392 млн рублей. В 2019 году "Медиалогия" дивиденды не выплачивала.