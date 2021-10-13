Производители картофеля и овощей пообещали снижение цен по мере уборки урожая

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Производители картофеля и овощей РФ обещают снижение цен на свою продукцию по мере уборки урожая.

По данным Росстата, рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 5 по 11 октября ускорился до 1,8% с 1,5% неделей ранее.

Как заявил журналистам председатель Картофельного союза Сергей Лупехин, в настоящее время значительная часть картофеля еще в полях, темпы уборки отстают от прошлогодних из-за неблагоприятных погодных условий. "По мере улучшения ситуации поступление отечественного картофеля в торговлю ускорится, что позволит несколько амортизировать рост цен", - сказал он.

Как заявил Лупехин, в целом в последние годы наблюдается "устойчивая тенденция к сокращению предложения российского картофеля на рынке, несмотря на расширение посевных площадей в организованном секторе".

"Это обусловлено двумя фундаментальными факторами – планомерным снижением объемов производства в хозяйствах населения и ростом спроса со стороны предприятий переработки - производителей чипсов, картофеля фри и другой продукции, которые активно наращивают мощности", - пояснил он.

"Для того чтобы переломить этот тренд, необходимо ускорить развитие промышленного производства картофеля, создать условия для расширения посевных площадей и сокращения издержек сельхозпроизводителей. Например, сейчас критически важно обеспечить для аграриев на следующий год доступность минеральных удобрений и семян, стоимость которых значительно возросла за последнее время", - считает глава союза.

Как пояснил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, в настоящее время на цену овощей открытого грунта влияют два фактора. Первый связан со сроками посева овощей – на две недели позже, чем обычно. Следовательно, сроки поступления продукции на рынок также сдвинулись.

Второй фактор – неблагоприятные погодные условия. "Минувший сентябрь был холодным и влажным, что не позволило в полной мере реализовать планы по сбору урожая. Мы видим, что посевные площади в 2021 году больше, чем в прошлом, овощи на полях выросли, однако из-за плохой погоды уборка затягивается, - сказал Глушков. - Например, в некоторых регионах - ключевых с точки зрения производства - урожай собран только с 60-65% площадей. Все это приводит к повышению оптовых цен на овощи "борщевого набора", особенно на картофель".

Как считает глава союза, если в ближайшие две-три недели погода будет благоприятной, то убрать весь урожай получится достаточно быстро, и цены производителей постепенно начнут снижаться. "На данный момент ситуация развивается именно по такому сценарию. Пока что погода благоприятная, и в регионах идет активный сбор урожая", - сказал он.

Как сообщалось, во вторник на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Минсельхоз разработал план первоочередных мер, направленных на расширение предложения, в первую очередь – мясной и плодоовощной продукции. На запрос о деталях этого плана аграрное ведомство пока не ответило.

Как сообщил "Интерфаксу" Глушков, с союзом, как с отраслевым сообществом, эти предложения не прорабатывались". "Мы готовы их изучить и прокомментировать в случае доведения до нашего сведения", - сказал он.