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Президент РФ счел криптовалюту слишком нестабильной для торговли энергоресурсами

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Криптовалюта еще очень нестабильна, чтобы говорить о возможности ее использования для расчетов при торговле энергоресурсами, считает президент России Владимир Путин.

"Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчетной единицей, но она очень нестабильна", - сказал Путин в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Он считает, что криптовалюту можно использовать для перевода средств из одного места в другое, но использовать ее для торговли, особенно энергоресурсами, преждевременно. Путин пояснил, что криптовалюта пока ничем не обеспечена

"Она имеет место на существование, и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии - все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить", - продолжил президент.

При этом он заметил, что все развивается и всё имеет право на то, чтобы существовать.

"Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть, когда-то это может быть и средством накопления. Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато", - сказал он.

Как сообщалось, Путин также в интервью CNBC заявил, что Россия не заинтересована в полном отказе от расчетов в долларах, но, по его мнению, американские власти сами подрывают доверие к этой валюте, в том числе пытаясь использовать доллар в качестве санкционного инструмента.

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