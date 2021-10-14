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Путин заявил, что Россия не заинтересована в полном отказе от доллара

Однако, по мнению президента РФ, доллар "подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты"

Путин заявил, что Россия не заинтересована в полном отказе от доллара
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия не заинтересована в полном отказе от расчетов в долларах, но видит, что он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью CNBC.

"Он (доллар) подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объем расчетов в долларах сокращается. И объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчета в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть, прежде всего", - сказал Путин в ответ на вопрос, может ли доллар перестать быть мировой резервной валютой.

Как заявил президент, в России внимательно смотрят за происходящим, анализируют ситуацию и предпринимают "необходимые шаги" для защиты своих долгосрочных интересов. По мнению Путина, если американские власти не изменят свою политику, то "США сами подорвут доверие к доллару". Он напомнил, что растет госдолг США и Конгресс принял в очередной раз решение об увеличении потолка госдолга.

"То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было", - сказал он.

По мнению Путина, по данным экономическим причинам доверие к доллару падает, "потому что все задаются вопросом: а что дальше, что экономические власти США будут делать с этим колоссальным долгом ... проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость?"

"Соединенные Штаты - крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная. От самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, и мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит", - заявил Путин.

Кроме того, российский президент назвал большой ошибкой Соединенных Штатов попытки использовать доллар в качестве санкционного инструмента, препятствуя расчетам в долларах за санкционную продукцию. Он пояснил, что из-за этого невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах.

"К чему это приводит? Мы вынуждены, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах", - сказал президент РФ.

Путин заявил, что так поступает не только Россия, но и другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, в том числе "ближайшие партнеры и союзники США". По мнению российского президента, "у них самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом, и они тоже начинают сокращать свои долларовые авуары".

В связи с этим, считает Путин, "США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры, наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам".

США Россия Владимир Путин

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