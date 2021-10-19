Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник превысил рубеж 1900 пунктов впервые с августа 2011 года на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и укрепления рубля.

К 13:28 по московскому времени индекс РТС вырос до 1900,29 пункта (+1,2%), индекс МосБиржи поднялся до 4270,11 пункта (+0,5%); основные "фишки" подорожали в пределах 2,3%.

Лидируют в росте акции ПАО "Полюс" (+2,3%), "Норникеля" (+2,3%), "АЛРОСА" (+1,6%), АФК "Система" (+1,3%).