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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник превысил рубеж 1900 пунктов впервые с августа 2011 года на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и укрепления рубля.

К 13:28 по московскому времени индекс РТС вырос до 1900,29 пункта (+1,2%), индекс МосБиржи поднялся до 4270,11 пункта (+0,5%); основные "фишки" подорожали в пределах 2,3%.

Лидируют в росте акции ПАО "Полюс" (+2,3%), "Норникеля" (+2,3%), "АЛРОСА" (+1,6%), АФК "Система" (+1,3%).

РТС МосБиржа

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