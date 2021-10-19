Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Обанкротился немецкий аэропорт Франкфурт-Хан

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Немецкий аэропорт Франкфурт-Хан (Frankfurt-Hahn GmbH) объявил о банкротстве, заявил управляющий аэропорта Кристоф Гетцманн, его цитирует информагентство dpa.

По его данным, на 82,5% аэропорт принадлежит китайскому концерну HNA, китайцы купили долю в 2017 году у федеральной земли Рейнланд-Пфальц примерно за 15 млн евро. Оставшиеся 17,5% принадлежат федеральной земле.

Аэропорт, который ранее был военным аэропортом американского контингента НАТО, обслуживал грузовые перевозки, пассажирские перевозки постепенно сокращались еще до пандемии коронавируса.

Германия Франкфурт-Хан

Новости

Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года

Экосистема "Тинькофф" дополнена направлением e-commerce

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Создатель ракет для С-300 Светлов скончался на 87-м году жизни

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

Вырос спрос на авиадоставку грузов из Китая на фоне заторов в портах

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });