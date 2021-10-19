Обанкротился немецкий аэропорт Франкфурт-Хан

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Немецкий аэропорт Франкфурт-Хан (Frankfurt-Hahn GmbH) объявил о банкротстве, заявил управляющий аэропорта Кристоф Гетцманн, его цитирует информагентство dpa.

По его данным, на 82,5% аэропорт принадлежит китайскому концерну HNA, китайцы купили долю в 2017 году у федеральной земли Рейнланд-Пфальц примерно за 15 млн евро. Оставшиеся 17,5% принадлежат федеральной земле.

Аэропорт, который ранее был военным аэропортом американского контингента НАТО, обслуживал грузовые перевозки, пассажирские перевозки постепенно сокращались еще до пандемии коронавируса.