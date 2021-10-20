Казахстан на заседании ОПЕК+ в ноябре поддержит увеличение нефтедобычи

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Казахстан на предстоящем заседании ОПЕК+ в ноябре поддержит позицию по дальнейшему увеличению добычи нефти, сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

"Сейчас позиция нашего ведомства (по возможному увеличению добычи нефти - ИФ), она, в принципе, отвечает позициям многих государств. С учетом того, что мы имеем уже неплохой рост цены на нефть, с учетом того, что по основным прогнозам уже баланс на рынке достаточно неплохой наступил, необходимо уже добычу повышать. Мы придерживаемся такой же позиции", - сказал Мирзагалиев, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс" в среду.

На вопрос, будет ли Казахстан придерживаться этой позиции на предстоящем 4 ноября заседании ОПЕК+, он дал утвердительный ответ.