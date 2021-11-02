Рубль вечером продолжил дешеветь к доллару и евро перед праздничными выходными

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного повышаются на Московской бирже во вторник вечером, рубль продолжает дешеветь к бивалютной корзине в условиях общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам и из-за закрытия позиций перед длительными общероссийскими праздничными выходными.

Курс доллара США составил 71,67 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 10,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,99 руб./EUR1, подорожав на 6,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,8 копейки - до 76,76 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного дешеветь к доллару и евро перед длительными праздничными выходными в России, а также в условиях общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Трейдеры поубавили аппетит к риску, поскольку ждут начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее представители регулятора давали понять, что ФРС, скорее всего, начнет сворачивать программу выкупа активов в ноябре и полностью закроет ее в середине 2022 года.

Инвесторы также сосредоточат свое внимание на комментариях ФРС по поводу усиливающейся инфляции, которая достигла максимума за 30 лет. Итоги заседания будут подведены в среду.

Стоимость нефти эталонных марок опускается в ходе вечерних торгов во вторник, рынок немного остывает в преддверии ежемесячного заседания ОПЕК+.

Цены на нефть

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени опустились на 0,73% - до $84,09 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снижаются на 1,23% - до $83,02 за баррель.

Заседание ОПЕК+ пройдет в четверг. Участники неформальной организации ранее договорились постепенно снимать ограничения на уровень добычи нефти, введенные в начале пандемии COVID-19 из-за замедления экономической активности в мире. Каждый месяц страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Мнения экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, во вторник курс рубля снижается, так как давление на него оказывает близость заседания ФРС, а также ожидания дальнейшего сильного роста ключевой ставки ЦБ РФ, в связи с чем зарубежные инвесторы предпочитают дождаться декабрьского заседания ЦБ для покупки российских активов.

"Другие курсы валют EM во вторник движутся разнонаправленно. Мы продолжаем ожидать, что курс пары "доллар-рубль" до оглашения итогов заседания ФРС продолжит оставаться в диапазоне 70,25-71,75 руб./$1, но вероятность закрепления пары выше верхней границы диапазона после его пробития ранее днем, выросла", - подчеркнул Григорьев.

"На российском рынке доллар во вторник продолжил укрепление и уже к середине дня протестировал отметку в 72 рубля, выше которой в последний раз поднимался более недели назад. В последующие часы рубль немного отыграл позиции, однако ближе к окончанию рабочего дня снова пребывал в районе 71,8-71,9 руб./$1. Общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков складывалась неоднозначно. Вместе с рублем ослабление демонстрировали валюты Турции и ЮАР, в то же время укреплялась валюта Индии. В парах с основными мировыми валютами доллар торговался в плюсе, прибавляя по индексу DXY около 0,1% и столько же, в частности, в паре с евро. В целом инвесторы пребывают в ожидании результатов предстоящего заседания ФРС (в среду), сохраняя осторожность в действиях. Не исключено, что на локальном рынке перед решением по ставке США и длинными выходными участники предпочтут уйти от риска, заняв позиции в американской валюте", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 2 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 390 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 464,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 октября, банки разместили 820 млрд рублей (при лимите 820 млрд рублей и спросе 1 трлн 250,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,41% годовых.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 ноября на 39,2 копейки, до 71,4783 руб./$1, и увеличил курс евро на 78,9 копейки, до 82,9577 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся во вторник на 73,99 копейки по отношению к понедельнику и составил 71,6854 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 57,8 копейки и составил 71,6937 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 36,914 млн, из которых $793,69 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 243,224 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,0332 рубля, до 83,0857 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 85,98 копейки и составил 83,1308 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR514,644 млн, из которых EUR140,905 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR373,739 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 22 базисных пункта (б.п.) - до 7,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,68% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца не изменились относительно понедельника, оставшись на уровнях 8,01% и 8,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 8,68% годовых.