"Газпром" и "РусГазДобыча" зарегистрировали совместное предприятие

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром недра" и АО "РусГазДобыча" зарегистрировали совместное предприятие ООО "Газпром добыча Тамбей", свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс".

СП зарегистрировано в Новом Уренгое. Возглавил предприятие Андрей Фролов, который также возглавляет другое СП "Газпрома" и "РусГазДобычи" - "РусГазАльянс".

Как сообщалось, в дальнейшем на совместное предприятие планируется переоформить лицензию на Тамбейскую группу месторождений - Западно-Тамбейское, Северо-Тамбейскоге и Тасийское. Сделать это можно будет через полгода, так как лицензию можно переводить на новую компанию не ранее чем через шесть месяцев после учреждения организации.

Начало добычи на Тамбейской группе запланировано на 2026 год, добыча газа на трех месторождениях оценивается в 55 млрд куб. м в год. Запасы кластера составляют более 5,2 трлн куб. м газа и 380 млн тонн нефти и газового конденсата.