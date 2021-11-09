General Electric разделит операции на три самостоятельные публичные компании

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американский концерн General Electric Co (GE) разделит операции на три самостоятельные публичные компании, которые объединят в себе активы GE в сфере авиации, здравоохранения и энергетики.

Как говорится в пресс-релизе GE, подразделение GE Healthcare, являющееся поставщиком технологических решений для медицины, будет выделено в начале 2023 года, энергетический бизнес – в начале 2024 года.

Энергетический бизнес объединит в себе операции в сфере возобновляемой энергетики GE Renewable Energy, подразделение продуктов и услуг для сферы энергоснабжения GE Power, а также подразделение GE Digital, поставщика программного обеспечения и технологических решений для промышленных компаний.

После отделения этих активов GE останется компанией, сфокусированной на производстве продукции для авиационного сектора. Она сохранит за собой 19,9% GE Healthcare.

Разовые расходы GE, связанные с разделением бизнеса, составят порядка $2 млрд, отмечается в пресс-релизе.

"Сегодняшний момент – поворотный для GE, и мы готовы к нему, – заявил гендиректор компании Ларри Калп. - Импульс, который мы создали, обеспечил нам сильные позиции для того, чтобы сделать этот волнующий следующий шаг в трансформации GE и реализации полного потенциала каждого нашего бизнеса".

По мнению Калпа, разделение бизнеса на три отдельные компании является наиболее выгодным решением для акционеров GE.

С момента прихода Калпа на пост гендиректора GE в конце 2018 года, компания продала активы на несколько миллиардов долларов и сократила долг почти на $75 млрд. Она рассчитывает, что в 2023 году соотношение чистый долг/EBITDA опустится ниже 2,5x.

Во вторник GE также сообщила, что направит на сокращение долга поступления от недавно закрытой сделки по объединению операций по лизингу самолетов GE Capital Aviation Services (Gecas) с ирландской AerCap Holdings NV. Денежные поступления GE от этой сделки составили порядка $23 млрд.

Акции GE подскочили в цене на 7% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 25%.