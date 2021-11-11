"АЛРОСА" ожидает продолжения роста цен на алмазы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" ожидает продолжения роста цен на алмазы в связи со структурным дефицитом на рынке, заявил CFO компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за III квартал.

Эти ожидания основаны на сильном спросе на бриллианты и дефиците алмазного сырья на фоне роста продаж ювелирных изделий на ключевых рынках, пояснил он.

Рост цен на алмазы с начала года достиг 25%, в том числе в третьем квартале алмазы подорожали на 10%, достигнув уровня 2018 года.

В октябре "АЛРОСА" вновь повысила цены - в среднем на 1%, добавил глава компании Сергей Иванов.

Спрос в несколько раз выше возможностей добывающих компаний по поставкам сырья на рынок, отметил Иванов. Midstream находится в активном цикле наполнения запасов, несмотря на проходящий в настоящее время индийский праздник Дивали.

Гохран, реализовавший в этом году объемы сырья из своих запасов выше первоначального бюджетного лимита, в будущем году, скорее всего, ограничится лимитом, то есть его продажи алмазов будут значительно ниже уровня месячных продаж "АЛРОСА", сказал Иванов.

По оценке "АЛРОСА", в обозримом будущем глобальный объем добычи будет ограничен 120 млн карат в год, что на 20% ниже доковидных уровней.

"АЛРОСА" ожидает роста цен на бриллианты на фоне имеющегося дефицита по ряду позиций ("пусть и не на двухзначные величины") и с учетом приближающегося праздничного сезона, сказал глава алмазодобытчика. В будущем году цены на бриллианты продолжат расти, так как на них оказывает давление инфляция, которая затрагивает и ювелирные изделия.

"Не ожидаем, что цены на бриллианты будут расти, как цены на сельскохозяйственные товары или подержанные автомобили, но высоки шансы, что на них тоже оказывает влияние уровень мировой инфляции", - сказал Иванов. Он добавил, что в настоящее не видит оснований для спада спроса на алмазном рынке.

С другой стороны, инфляция оказывает влияние на расходы компании. Компания начинает ощущать влияние глобальных логистических сбоев и инфляции, хотя и не планирует значительное увеличение capex. В этом году издержки не вырастут значительно, так как большинство контрактов были заключены заранее, но в 2022 году возможен 10%-ный рост издержек, так как инфляционное давление нарастает, отметил Филипповский.

Говоря о средней цене реализации алмазов, он сообщил, что в августе и октябре был необычно высок спрос на небольшие и технические алмазы, что повлияло на композицию запасов "АЛРОСА", в которых повысилась доля более дорогих камней. В итоге до конца года средняя цена ювелирных алмазов будет на 15-20% выше, чем в предыдущие месяцы, уточнил CFO.

Уровень запасов "АЛРОСА" на конец года составит около 9-10 млн карат. В будущем году компания реализовать 100% произведенного, не накапливая запасы.