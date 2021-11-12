Клиенты "Музенидис Трэвел" смогут обратиться в страховую через несколько дней

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россияне, купившие путевки у туроператора "Музенидис Трэвел", смогут обращаться за компенсациями за отмену туров к страховой компании через несколько дней после исключения туркомпании из реестра.

Об этом "Интерфаксу" сообщила руководитель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и заместитель гендиректора компании "ERV туристическое страхование" Юлия Алчеева.

Ростуризм 12 ноября сообщил, что исключил "Музенидис Трэвел" из единого госреестра. Перед этим компания объявила, что все ее юридические лица прекращают работу.

По словам Алчеевой, туристам необходимо дождаться публикации на сайте страховой компании о том, что она открывает реестр пострадавших клиентов.

"Это происходит обычно на 3-5 день, но, с учетом предстоящих выходных, скорее всего, на пятый. За это время туроператор должен обратиться к страховщику, предоставить ему реестр тех людей, кто, по его мнению, является пострадавшими. То есть, у страховщика будет некий документ, на который он будет опираться - такое-то число людей, такая-то стоимость путевок, такая-то сумма обязательств, - объяснила представитель ВСС. - Дальше 30 дней отводится законом на то, чтобы туристы успели обратиться к страховщику. На 30-й день реестр закрывается и страховщик имеет возможность посчитать, сколько обратилось пострадавших, и если ущерб больше, чем сумма страховая, то возникает пропорция, чтобы всем все одинаково компенсировать. В данном случае, судя по всей имеющейся информации, она будет больше".

По ее словам, на 30-й день после обращения страховая компания начинает возмещение средств. И поскольку страховщик будет делать выплаты пропорционально и туристы не получат полный возврат, дальше они имеют право обратиться в ассоциацию "Турпомощь".

"Так как будет пропорция, то турист имеет право дальше обратиться в ассоциацию "Турпомощь", поскольку у туроператора есть фонд персональной ответственности (ФПО), которым как раз распоряжается "Турпомощь", - рассказала Алчеева.

Под брендом "Музенидис Трэвел" выездной туризм организовывали ООО "Музенидис Трэвел", "Музенидис Трэвел-СПб", "МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ - Ростов-на-Дону", "Музенидис Трэвел Екатеринбург". ООО "Музенидис Интур" - занимался внутренним туризмом. Все пять компаний остановили работу. "Музенидис Трэвел" сообщила, что суммарно российские юридические лица застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании "ТИТ".

Сумма задолженности перед клиентами компаний, работающих под брендом "Музенидис Трэвел", составляет 18 млн евро, их финансовых гарантий в 80,5 млн рублей не хватит для возврата денег всем туристам, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она считает, что клиенты компании получат символические суммы.

Алчеева сказала, что в ФПО туроператора "Музенидис Трэвел" сейчас менее 4 миллионов рублей, эти средства также будут выплачиваться всем пострадавшим и их также не хватит для полной компенсации потерь туристов. Она подчеркнула, что проблема недостаточности гарантий финансовой ответственности операторов существует давно и ситуации, подобные нынешней, регулярно возникают при банкротствах туроператоров, особенно крупных.

"Каждый раз получается, что страховщик выплачивает всю сумму и несет убытки, а турист не понимает, почему он не получил деньги. То есть проблема остается и будет сохраняться, пока законодатель не создаст альтернативный инструмент финансового обеспечения на случай прекращения деятельности туроператора. Сейчас в работе много инициатив и проектов - как придумать новый механизм, чтобы таких ситуаций не было, когда при большом ущербе турист остается с убытком", - сказала Алчеева.

Летом принимающий в Греции оператор Mouzenidis Travel Greece прекратил работу и не смог вернуть российским туристам деньги за оплаченные туры. Российская группа пыталась искать инвесторов или взять банковские кредиты, чтобы выйти из ситуации, но денег на повторную оплату всех туров у нее не было. По ее данным, деньги россиян были переведены в Грецию, но не дошли до отелей, а пропали, а греческие партнеры не могут их вернуть. Пострадали до 27 тысяч россиян.