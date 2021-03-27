Глава турхолдинга Mouzenidis Group умер в Москве от последствий COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Основатель и президент греческого туристического холдинга Mouzenidis Group Борис Музенидис умер в Москве в возрасте 60 лет от остановки сердца, которая стала осложнением коронавируса, сообщают в субботу СМИ Греции.

По их информации, Музенидис приехал в Россию для участия в туристической выставке MITT-2021, которая проходила в выставочном комплексе "Крокус Экспо" с 16 по 18 марта.

В Москве он заразился коронавирусом, который сначала проходил в легкой форме. Накануне предприниматель был госпитализирован и умер в ночь на субботу в больнице.

Борис Музенидис родился в 1961 году в грузинском городе Цалка в семье понтийских греков. В начале 90-х годов репатриировался в Грецию и начал работать в туризме. В 1995 году он основал холдинг Mouzenidis Group со штаб-квартирой в Салониках, который постепенно стал одной из крупнейших компаний по приему российских туристов в Греции. В его состав входит туроператор Mouzenidis Travel, сеть отелей Bomo, представленная в Греции, Армении, Азербайджане, Болгарии, Грузии, ОАЭ, России и Турции, девелоперская компания, компания грузоперевозок, торговый центр, детский лагер, частное охранное предприятие и другие бизнесы.

До кризиса, связанного с пандемией, холдинг обслуживал в Греции до миллиона российских туристов в год.