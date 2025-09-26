Поиск

Сотни туристов не могут вернуть деньги за отмененные турагентством путешествия

По оценкам АТОР, инцидент может стать одним из первых крупных во внутреннем туризме за последнее время.

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Крупное туристическое агентство "Центр онлайн бронирования" (ООО "Открытый мир") начало уведомлять туристов и туроператоров о неспособности выполнить взятые на себя обязательства, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Центр онлайн бронирования" продает туры преимущественно по России, а также в Абхазию и Белоруссию. По данным АТОР, признаки нестабильной работы компания начала демонстрировать еще в 2024 году.

"Но месяц назад ситуация стала заметно ухудшаться, и на минувшей неделе "Центр онлайн бронирования" начал уведомлять туристов и туроператоров о неспособности выполнить взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.

Количество пострадавших оценивается в несколько сотен человек, по другой версии - около тысячи. Недовольные туристы объединяются в социальных сетях и планируют подать коллективные обращения в суд, Роспотребнадзор и СКР.

По оценкам рынка, объемы туркомпании составляют порядка 500 млн рублей в год. Другой источник на рынке считает, что объем бронирований в год у компании составляет свыше 1 млрд рублей, у компании были заявки и на 2026 год.

Как говорят источники АТОР, задолженность "Центра онлайн бронирования" перед туроператорами составляет на текущий момент около 70 млн рублей или больше. Это деньги, которые агентство получило от туристов, заведя заявки в системы туроператоров, но не передало туроператорским компаниям.

"Сегодня все туроператоры расторгли договора с ними. Дальше начнутся суды, как арбитражные с юрлицами, с туроператорами, так и районные - с туристами, которые не уехали на отдых", - отмечает АТОР.

Турагентство "Центр онлайн бронирования" (ООО "Открытый мир") числится в федеральном реестре туроператоров и ведет преимущественно агентскую деятельность. Компания из Краснодара работает на рынке с 2011 года и имеет офисы в Москве и Петербурге.

