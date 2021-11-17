Десятки страховщиков уйдут с рынка из-за требований Банка России к финустойчивости. Обзор

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Банк России с июля 2021 года ввел новые требования к финансовой устойчивости и платежеспособности для российских страховщиков (положение №710-П), полугодовую отсрочку получили небольшие игроки. Отсрочка истекает 1 января 2022 года. Как показал опрос "Интерфакса", даже крупным страховщикам было непросто перестраиваться на новые требования регулятора, эксперты прогнозируют уход с рынка минимум 20% среднеразмерных и небольших игроков в следующем году, но это не скажется на сборах отрасли в целом. Зато перед остальными страховщиками откроются новые возможности ведения бизнеса.

ЦБ признал успешным I этап преобразований

Новые требования Банка России к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков вводились в рамках риск-ориентированного подхода, начали действовать с 1 июля 2021 года и распространяются пока примерно на половину игроков страхового рынка - на 71 компанию, в том числе на самые крупные, сообщили "Интерфаксу" в Банке России. При этом для малых компаний с объемом премий до 2 млрд рублей (по итогам 2020 года), не осуществляющих операции по ОСАГО, допускается выполнение требований положения 710-П не с 1 июля, а с 1 января 2022 года. В этот список попадает 88 страховщиков. Сам документ вступает в силу поэтапно до 2025 года.

ЦБ считает, что по итогам первого - самого сложного этапа - страховой рынок успешно справляется с задачей по приведению бизнеса в соответствие с новыми требованиями к капиталу. В первую очередь участникам понадобилась не столько докапитализация, сколько проведение изменений в структуре активов. Регулятор намерен двигаться дальше по пути внедрения риск-ориентированных подходов.

Так, для целей реализации второго этапа внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора Банк России разработал проект нормативного акта, положения которого позволяют более точно рассчитывать величину страховых обязательств и соответственно более правильно оценивать финансовую устойчивость страховщиков. При разработке учитывались наилучшие международные практики оценки страховых резервов (в том числе Solvency II и МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования"). Предполагаемая дата вступления акта в силу - 1 января 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в ЦБ.

О предоставлении дополнительной отсрочки введения требований ЦБ к финустойчивости Всероссийский союз страховщиков (ВСС) к регулятору не обращался, работа над положением и его обсуждение с сообществом шла полтора года, сказал "Интерфаксу" президент ВСС Игорь Юргенс. По его словам, те страховые компании, которые не справляются с новыми требованиями регулятора, ищут партнеров для слияния бизнеса или передачи страхового портфеля самостоятельно. "Если кто-то обратится в ВСС за помощью в подборе партнеров, союз готов такую помощь оказать", - добавил Юргенс.

Предложения о покупке

Крупные страховщики в этом году активно получают предложения о покупке других компаний или о принятии от них страховых портфелей. Как показал опрос страховщиков, они ожидают сокращения численности игроков на 20% в следующем году в связи с распространением новых требований ЦБ к финустойчивости на все страховые компании.

Согласно данным ЦБ, с начала этого года 13 страховых компаний уже уведомили регулятора о намерении передать страховой портфель другим игрокам.

По оценке заместителя генерального директора компании "Ингосстрах" Ильи Соломатина, как минимум для 20-30 страховщиков новые требования к устойчивости и платежеспособности окажутся серьезным, критическим испытанием. "У страховщиков ОМС своя специфическая система регулирования, вряд ли стоит ожидать в этом секторе значительного исхода компаний в следующем году в связи с полномасштабным введением указания ЦБ по финустойчивости. Тем не менее, из 23 компаний как минимум пять могут столкнуться с трудностями", - полагает он.

Весь следующий год "мы будем наблюдать процесс исхода с рынка тех страховщиков, кто не готов соответствовать новым требованиям ЦБ", прогнозирует представитель "Ингосстраха".

Вместе с тем, по его мнению, уход десятков страховщиков заметно не отразится на объемах страхового рынка: примерно на 60 ведущих страховых компаний страны приходится более 80-90% совокупных национальных сборов.

Отвечая на вопрос, обращаются ли коллеги в последнее время к "Ингосстраху" с предложениями купить другого страховщика, Соломатин отметил, что его компания мониторит всю отрасль, смотрит, какие есть предложения на рынке. Однако в целом те страховщики, кто не выдерживает требований регулятора, для крупных страховщиков не представляют серьезного интереса.

Обращения о приобретении страховых компаний в этом году получал "Росгосстрах", "но варианты приобретения в данный момент не рассматривает", сообщили агентству в компании. "Росгосстрах" провел большую работу по перестройке существующих ИТ-систем - от операционных до хранилища данных. "Новые требования ЦБ более серьезные, устойчивость страхового сектора явно укрепится, тем не менее до "европейских подходов" предстоит сделать еще немало", - сказал представитель компании.

В "АльфаСтраховании" полагают, что в следующем году изменения коснутся страховых компаний с небольшой капитализацией. "Источников пополнения капитала не так уж и много: это IPO, поиск стратега или вложения со стороны действующих акционеров. Очереди из стратегических инвесторов на рынке сегодня мы не видим, а выбор из оставшихся двух способов должны сделать в каждом случае действующие акционеры, принимая во внимание финансовое состояние и рыночное положение. От компании к компании выбор может быть разным", - сказал представитель страховщика.

В "АльфаСтрахование" регулярно поступают предложения о покупке других страховщиков, они изучаются. "В последний год обращения участились в связи с ужесточением требований ЦБ к финансовой устойчивости страховщиков. "АльфаСтрахование" "всегда рассматривает все возможности для роста и развития бизнеса, в том числе, сделки M&A", - пояснили в компании позицию по этому вопросу.

В свою очередь "Сбербанк Страхование" придерживается стратегии органического роста бизнеса, а значит, не рассматривает варианты расширения бизнеса за счет приобретения других страховщиков.

Глава страхового брокера "Ростеха" (ООО "СБ "РТ-Страхование") Николай Галушин полагает, что новые требования ЦБ к финансовой устойчивости страховщиков ни для кого не оказались неожиданностью. Если это не так, значит, игрок уже готовился к уходу с рынка. Отказываться от страхового бизнеса компании будут по совокупности причин, в том числе из-за требований положения ЦБ 710-П. Но в первую очередь из-за отсутствия перспектив развития, возможности выиграть в конкурентной борьбе, из-за вызовов, связанных с необходимостью проводить цифровизацию компаний. Большинство игроков из тех, кто готовится покинуть рынок, уйдут цивилизованно - через передачу портфеля, продажу бизнеса или объединение или слияние с другими страховыми компаниями. Общий тренд на сокращение количества страховщиков сохранится. Но "винить" во всем положение 710-П ошибочно, считает Галушин.

Он сомневается, что уходящие страховщики поменяют статус и пополнят ряды действующих страховых брокеров, но специалисты таких компаний найдут себе применение. "Сегодня появляются все новые цифровые платформы, маркетплейсы, агрегаторы, это будет происходить и в дальнейшем. Возникает потребность в большом количестве разных специалистов в области ITТ, SMM-коммуникациях, в разработке и продвижении новых страховых продуктов", - сказал Галушин.

К началу ноября 2021 года, по данным ЦБ, в стране действовала 151 страховая компания. В том числе 21 - с лицензиями на обязательное медицинское страхование (ОМС), 39 - с лицензиями на ОСАГО, и 22 компании - с лицензиями на страхование жизни.

Трудности перехода и перспективы

Крупные страховые компании к ужесточению требований ЦБ и введению серьезных нормативов готовились больше полутора лет. Результат "большого перехода" обеспечит всему страховому рынку дополнительную устойчивость и прозрачность, уверен Соломатин из "Ингосстраха". "Игроки окажутся как под лупой, каждый микроб виден будет", - считает он. По его оценкам, страховщики были вынуждены понести чувствительные затраты в связи с введением усиленных требований ЦБ к их финустойчивости.

Изменения в подходах к оценке платежеспособности компаний страхового сектора потребовали привлечения существенных материальных и кадровых ресурсов, сообщил "Интерфаксу" финансовый директор "Сбербанк Страхования" Владимир Именохоев. "В целом процесс не был для компании критичным. В частности, потребовалось закупить специализированное программное обеспечение, так как обновленные нормы требуют использования определенного математического аппарата. Также немало усилий потребовалось на изменение существующих форм отчетности. Компания провела необходимые процедуры в течение первого-второго кварталов 2021 года. Новый подход ЦБ к оценке платежеспособности не оказал существенного влияния на регуляторную достаточность капитала компании", - сказал он. Именохоев предположил, что "похожая ситуация должна наблюдаться у всех страховщиков, инвестирующих средства в высоконадежные и ликвидные финансовые инструменты".

Зато дополнительная прозрачность в оценке платежеспособности, по его мнению, может способствовать выходу на IPO непубличных страховых компаний. Перечисленные факторы безусловно укрепят устойчивость сектора, а также повысят доверие клиентов к страховщикам, полагает финдиректор "Сбербанк Страхования".

В свою очередь компания "Сбербанк страхование жизни" успешно справилась с переходом на новые требования регулятора, сообщил агентству ее генеральный директор Игорь Кобзарь.

"Все страховщики жизни успешно подготовились к исполнению новых требований регулятора по финансовой устойчивости, у них с этим проблем нет", - заявил "Интерфаксу" вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Генеральный директор СК "Совкомбанк Страхование" Игорь Лаппи считает введение новых регуляторных требований к финустойчивости страховщиков важным этапом развития отрасли. "Предъявляемые требования в чем-то строже, чем нормативы Solvency 2. Например, в части расчета резервов. Положение, среди прочего, требует пересмотра активов, усиления качества и иной диверсификации инвестиционного портфеля - все это, придаст дополнительную стабильность страховым компаниям. Этот шаг в сторону европейских принципов регулирования открывает нам много перспективных направлений для развития. Нововведения позитивно отразятся на подходах к тарификации в ОСАГО ("свободные тарифы"), на развитии накопительного страхования жизни, инвестиционного и долевого страхования жизни", - полагает он.

Вместе с тем усиление требований ЦБ к достаточности и структуре капитала страховщика влияет на маржу его платежеспособности, обратил внимание Лаппи, а также на отдачу вложенных акционерами средств на капитал. Объем свободных инвестиций, предназначенных на развитие бизнеса, снизится. В то же время в новых условиях на страховом рынке усилится тенденция к его концентрации, появятся предпосылки для усиления влияния на рынке кэптивных компаний, прогнозирует глава "Совкомбанк Страхования".