Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть во втором чтении проект федерального бюджета на 2022-2024 годы, а также поправки в бюджеты внебюджетных фондов.

Законопроект о федеральном бюджете (N1258295-7) был внесен в парламент 30 сентября и принят в первом чтении 28 октября.

Доходы федерального бюджета на 2022 год запланированы в объеме 25 трлн 021,9 млрд рублей (18,8% к ВВП), на 2023 год - 25 трлн 540,2 млрд рублей (18% к ВВП), на 2024 год - 25 трлн 831,8 млрд рублей (17% к ВВП). Объем расходов на 2022 год запланирован в 23 трлн 694,2 млрд рублей (17,8% к ВВП), на 2023 год - 25 трлн 241,1 млрд рублей (17,8% к ВВП), на 2024 год - 26 трлн 354,4 млрд рублей (17,4% к ВВП).

Профицит в 2022 году предусмотрен в 1 трлн 327,7 млрд рублей (1% к ВВП), в 2023 году - в сумме 299,1 млрд рублей (0,2% к ВВП), в 2024 году запланирован дефицит в объеме 522,7 млрд рублей (0,3% к ВВП).

Основные характеристики бюджета на три года рассчитаны исходя из прогнозного объема ВВП в 133,33 трлн рублей, 141,88 трлн рублей и 151,5 трлн рублей соответственно.

Среди предложенных к рассмотрению в рамках бюджета поправок - увеличение прожиточного минимума в среднем на 8,6% по сравнению с 2021 годом. По предложению президента прожиточный минимум в целом по РФ на душу населения составит 12 654 рублей, для трудоспособного населения - 13 793 рублей, пенсионеров - 10 882 рублей, детей - 12 274 рублей. Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявлял, что в 2022 году на повышение прожиточного минимума и МРОТ будет направлено 30 млрд рублей.

Закон об установлении размера МРОТ был внесен вместе с бюджетным пакетом, но его рассмотрение во втором чтении назначено на 24 ноября.

Ко второму чтению законопроекта правительство и депутаты предложили в федеральный бюджет ряд поправок. Так, в рамках раздела "национальная экономика" было решено зарезервировать 16,5 млрд рублей на поддержку горнорудных инвестиционных проектов, в том числе в сфере цветных и драгметаллов, на Чукотке и в Туве. Средства будут выделяться по решениям правительства РФ.

На финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на основании отдельных решений правительства РФ, в 2022 году зарезервировано 23,8 млрд рублей; в 2023 году - 45,5 млрд рублей; в 2024 году - 55,4 млрд рублей.

Субсидии на компенсацию части затрат на реализацию проектов в сфере технологий производства, транспортировки и хранения водорода для крупных экспортно-ориентированных проектов - 3 млрд рублей на трехлетку. Субсидии российским компаниям на оказание государственной поддержки для создания испытательной базы для проведения сертификационных и доводочных работ при проектировании автомобилей с низким углеродным следом: в 2022 году - 450 млн рублей; в 2023 году - 1,05 млрд рублей.

Имущественный взнос РФ в капитал "Российского экологического оператора" на создание инфраструктуры обращения со вторичными ресурсами составит в 2022 году - 5,5 млрд рублей; в 2023 году - 3,1 млрд рублей; в 2024 году - 1,4 млрд рублей. Кроме того, на проведение просветительской кампании в целях популяризации принципов экономики замкнутого цикла "Российский экологический оператор" получит 600 млн рублей на три года.

Взнос в уставный капитал АО "Росгеология", для сокращения износа основных средств, используемых для геолого-разведочных работ предполагается по 4 млрд ежегодно в 2022-2024 годах.

Обеспечение создания цифровой экосистемы Северного морского пути (СМП) - 2 млрд в 2022 году и 1,8 млрд в 2023 году.

Взнос в уставный капитал АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение производственных мощностей в 2022 году составит 1,3 млрд рублей; 2023 году - 1,7 млрд рублей; 2024 году - 886 млн рублей.

Субсидии РЖД, федеральному государственному унитарному предприятию "Крымская железная дорога" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства - 2,308 млрд рублей ежегодно в 2022-2024 годах.

Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских работ по созданию газовых турбин большой мощности: в 2022 году - 1 млрд, в 2023 и 2024 годах по 2 млрд ежегодно.

МСП банк получит субсидию на возмещение недополученных им доходов по льготным кредитам, предоставленным в 2022-2024 годы высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП в 2022 году - 750 млн рублей; в 2023 году - 1,42 млрд рублей; в 2024 году - 1,754 млрд рублей.

Субсидия "ДОМ.РФ" в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного дохода по облигациям: в 2022 году - 1,925 млрд рублей; в 2023 году - 4,275 млрд рублей; в 2024 году - 5,1 млрд рублей.

В рамках реализации программы "Пушкинская карта" субсидия Почта банку составит на трехлетний период 69,65 млрд рублей.

Предложен также ряд депутатских поправок, которые планируется обсудить в ходе пленарного заседания.