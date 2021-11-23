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Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 и плановые периоды 2023 и 2024 годов.

Документ (№1258295-7) был внесен в парламент 30 сентября. В третьем чтении бюджет планируется рассмотреть 25 ноября.

Доходы федерального бюджета на 2022 г. запланированы в объеме 25 трлн 021,9 млрд руб. (18,8% к ВВП), на 2023 г. - 25 трлн 540,2 млрд руб. (18% к ВВП), на 2024 г. - 25 трлн 831,8 млрд руб. (17% к ВВП). Объем расходов на 2022 г. запланирован в 23 трлн 694,2 млрд руб. (17,8% к ВВП), на 2023 г. - 25 трлн 241,1 млрд руб. (17,8% к ВВП), на 2024 г. - 26 трлн 354,4 млрд руб. (17,4% к ВВП).

Профицит в 2022 г. предусмотрен в 1 трлн 327,7 млрд руб. (1% к ВВП), в 2023 г. - в сумме 299,1 млрд руб. (0,2% к ВВП), в 2024 г. запланирован дефицит в объеме 522,7 млрд руб. (0,3% к ВВП).

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Основные характеристики бюджета на три года рассчитаны исходя из прогнозного объема ВВП в 133,33 трлн руб., 141,88 трлн руб. и 151,5 трлн руб. соответственно. При этом прогнозируемый уровень инфляции, заложенный в бюджет, не превышает 4%.

Прожиточный минимум в среднем вырастет на 8,6% по сравнению с 2021 г. и составит 12 тыс. 654 руб., для трудоспособного населения - 13 тыс. 793 руб., пенсионеров - 10 тыс. 882 руб., детей - 12 тыс. 274 руб. Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявлял, что в 2022 г. на повышение прожиточного минимума и МРОТ будет направлено 30 млрд руб.

В структуре расходов (по открытой части бюджета) в 2022 г. на социальную политику будет направлено 5,8 трлн руб., на национальную экономику - 3,3 трлн руб., на общегосударственные вопросы - 1,7 трлн руб., на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 1,6 трлн руб., на обслуживание государственного и муниципального долга - 1,4 трлн. руб.

Ко второму чтению правительство и депутаты внесли ряд поправок. В рамках раздела "национальная экономика" на трехлетку было решено зарезервировать 16,5 млрд руб. на поддержку горнорудных инвестиционных проектов, в том числе в сфере цветных и драгметаллов, на Чукотке и в Туве. Средства будут выделяться по решениям правительства РФ. На финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на основании отдельных решений правительства РФ, в 2022 г. зарезервировано 23,8 млрд руб.; в 2023 г. - 45,5 млрд руб.; в 2024 г. - 55,4 млрд руб.

Субсидии на компенсацию части затрат на реализацию проектов в сфере технологий производства, транспортировки и хранения водорода для крупных экспортно-ориентированных проектов - 3 млрд руб. на трехлетку. Субсидии российским компаниям на оказание государственной поддержки для создания испытательной базы для проведения сертификационных и доводочных работ при проектировании автомобилей с низким углеродным следом: в 2022 г. - 450 млн руб.; в 2023 г. - 1,05 млрд руб.

Имущественный взнос РФ в капитал "Российского экологического оператора" на создание инфраструктуры обращения со вторичными ресурсами составит в 2022 г. - 5,5 млрд руб.; в 2023 г. - 3,1 млрд руб.; в 2024 г. - 1,4 млрд руб. Кроме того, на проведение просветительской кампании в целях популяризации принципов экономики замкнутого цикла "Российский экологический оператор" получит 600 млн руб. на три года.

Взнос в уставный капитал АО "Росгеология", для сокращения износа основных средств, используемых для геолого-разведочных работ предполагается по 4 млрд ежегодно в 2022-2024 гг.

Обеспечение создания цифровой экосистемы Северного морского пути (СМП) - 2 млрд в 2022 г. и 1,8 млрд в 2023 г. Взнос в уставный капитал АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение производственных мощностей в 2022 г. составит 1,3 млрд руб.; 2023 г. - 1,7 млрд руб.; 2024 г. - 886 млн руб.

Субсидии РЖД, федеральному государственному унитарному предприятию "Крымская железная дорога" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства - 2,308 млрд руб. ежегодно в 2022-2024 гг.

Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских работ по созданию газовых турбин большой мощности: в 2022 г. - 1 млрд, в 2023 и 2024 гг. по 2 млрд ежегодно.

МСП банк получит субсидию на возмещение недополученных им доходов по льготным кредитам, предоставленным в 2022-2024 гг. высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП в 2022 г. - 750 млн руб.; в 2023 г. -1,42 млрд руб.; в 2024 г. - 1,754 млрд руб.

Субсидия "ДОМ.РФ" в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного дохода по облигациям: в 2022 г. - 1,925 млрд руб.; в 2023 г. - 4,275 млрд руб.; в 2024 г. - 5,1 млрд руб.

В рамках реализации программы "Пушкинская карта" субсидия Почта банку составит на трехлетний период 69,65 млрд руб.

Госдума

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