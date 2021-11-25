Х5 за 9 месяцев выплатит 20 млрд рублей дивидендов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - X5 Group приняла решение выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2021 года в размере 73,65 рубля на GDR, сообщила компания.

Общая сумма выплат составит 20 млрд рублей (без учета налогов и комиссий), что соответствует 57% чистой прибыли X5 за девять месяцев 2021 года по МСФО 16.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов назначена на 17 декабря, экс-дивидендная дата - на 16 декабря. Выплата будет осуществлена в течение 45 дней с даты объявления.

В ноябре прошлого года наблюдательный совет Х5 утвердил корректировку дивидендной политики. Теперь выплаты производятся дважды (ранее - один раз) в год "в целях более регулярного распределения дивидендного потока". Новой базой для расчета дивидендов стал денежный поток (ранее выплаты были привязаны к чистой прибыли - минимум 25%). Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х (по IAS 17) остался пороговым значением для выплаты дивидендов.

Впервые промежуточные дивиденды Х5 выплатила по итогам девяти месяцев 2020 года - также в сумме 20 млрд рублей.

В мае 2021 года акционеры Х5 утвердили финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 110,49 рубля на GDR, в сумме - 30 млрд рублей. Таким образом, общие выплаты за 2020 год с учетом промежуточных составили 50 млрд рублей (184,13 рубля на GDR).

Х5 утвердила дивидендную политику в сентябре 2017 года и впервые выплатила дивиденды по итогам 2017 года - 21,59 млрд рублей (79,5 рубля на GDR). Дивиденды за 2018 год составили 25 млрд рублей (92,06 рубля на GDR). По итогам 2019 года компания выплатила 30 млрд рублей (110,47 рубля на GDR).

Выступая на Дне инвестора Х5 в октябре, CEO компании Игорь Шехтерман заявил, что менеджмент планирует рекомендовать наблюдательному совету промежуточные дивиденды на прошлогоднем уровне. Ранее компания допускала рост дивидендов в пределах 10% по сравнению с показателем за 2020 год.