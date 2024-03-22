Наблюдательный совет X5 откажется от выплаты дивидендов за 2023 год

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет X5 Group не будет объявлять выплату дивидендов акционерам по итогам 2023 года, говорится в отчетности компании.

Решение связано с ограничениями, которые не позволяют X5 направлять средства из российских "дочек" в нидерландскую материнскую компанию.

"Компания остается приверженной своей долгосрочной цели распределения прибыли компании акционерам, наблюдательный совет считает, что временное отклонение от дивидендной политики будет в интересах компании до тех пор, пока преобладают текущая неопределенность и регуляторные ограничения", - говорится в сообщении.

X5 не выплачивала дивиденды ни за 2022 год, ни за 2021 год.

В ноябре 2020 года набсовет Х5 утвердил корректировку дивидендной политики, которая предполагала выплаты дважды в год "в целях более регулярного распределения дивидендного потока". Новой базой для расчета дивидендов стал денежный поток (ранее выплаты были привязаны к чистой прибыли - минимум 25%). Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х (по IAS 17) остался пороговым значением для выплаты дивидендов.

Впервые промежуточные дивиденды Х5 выплатила по итогам девяти месяцев 2020 года - в сумме 20 млрд рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 30 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2021 года дивиденды Х5 составили 20 млрд рублей (73,65 рубля на GDR).

X5 Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Крупнейшим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). Чистая прибыль Х5 по итогам 2023 года выросла в 1,7 раза, до 90,28 млрд рублей.