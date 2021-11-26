В BCS Global Markets отметили максимальный с весны 2020 года отток инвесторов из РФ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Геополитические опасения заставляют инвесторов выводить деньги из российских активов невиданными с середины марта 2020 года темпами, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. В это же время ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе создает условия для "идеального шторма" на российских рынках акций, облигаций и других финансовых активов.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 18 по 24 ноября 2021 года оказался самым сильным с апреля 2020 года и составил $270 млн против $50 млн неделей ранее, согласно данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $210 млн против притока $10 млн ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $150 млн по сравнению с притоком $50 млн на предыдущей неделе.

"Фонды, ориентированные на Россию, отчитались о самых высоких оттоках капитала с момента паники из-за COVID-19 в середине марта 2020 года, при этом самые большие оттоки показали традиционные фонды под управлением Pictet, Swedbank Robur и East Capital. Региональные фонды EMEA и Восточной Европы также продемонстрировали оттоки вторую неделю подряд, потеряв $238 млн и $92 млн соответственно - геополитическая напряженность в регионе, а также новая тяжелая волна COVID-19 продолжают отпугивать инвесторов. Фонды GEM показали небольшие оттоки в размере $141 млн. Большинство остальных крупных фондов EM также отчитались об оттоках, при этом больше всех потеряли китайские фонды ($2 млрд). В то же время Россия и Восточная Европа все равно потеряли больше всех в относительном выражении. Мы ждем, что на российском рынке акций сохранится повышенная волатильность из-за геополитических опасения и ухудшения эпидемиологической обстановки", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован отток капитала в размере $70 млн (десять недель оттоков). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, были отмечены оттоки на уровне $13 млн (четырнадцать недель оттоков).

"Как обычно, на рынке облигаций меньше драматизма: инвесторы постепенно покидают фонды облигаций (как ориентированные на Россию, так и GEM). В результате совокупные оттоки из российских бондов продолжаются уже десять недель подряд. Фонды облигаций GEM потеряли еще $1,3 млрд (худший результат за последние шесть недель), а за десять недель, начиная с середины сентября, оттоки превысили $10 млрд - на этом фронте сегодня утром позитива тоже не так уж много", - отмечает эксперт.