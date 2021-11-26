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В Кремле не увидели причин для беспокойства из-за объемов оттока капиталов из РФ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не видят причин для беспокойства в связи с объемами оттока капиталов из России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, ставятся ли в Кремле задачи по уменьшению объемов этого оттока, журналисты задали Пескову в ходе общения с ним в пятницу.

"Рынки все развиваются по синусоиде. Деньги приходят и уходят. В данном случае нет никаких причин для какой-то обеспокоенности. Потому что все фундаментальные основы макроэкономической стабильности соблюдаются", - сказал Песков.

Как отмечалось ранее в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова, геополитические опасения заставляют инвесторов выводить деньги из российских активов невиданными с середины марта 2020 года темпами. В это же время ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе создает условия для "идеального шторма" на российских рынках акций, облигаций и других финансовых активов, говорилось в обзоре.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 18 по 24 ноября 2021 года оказался самым сильным с апреля 2020 года и составил $270 млн против $50 млн неделей ранее, согласно данным EPFR Global.

Дмитрий Песков

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