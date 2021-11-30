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"Вертолеты России" возглавил экс-гендиректор КРЭТ Колесов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор "Концерна радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Николай Колесов сменил Андрея Богинского на посту главы холдинга "Вертолеты России", сообщила во вторник пресс-служба "Ростеха".

"Андрей Богинский переходит из "Вертолетов России" в ОАК на должность заместителя генерального директора по гражданской авиации - генерального директора корпорации "Иркут". Его место займет Николай Колесов, ранее возглавлявший холдинг КРЭТ. Генеральным директором КРЭТ назначен его заместитель Александр Пан, до этого курировавший в концерне гособоронзаказ", - отметили в "Ростехе".

Вертолеты России КРЭТ Николай Колесов Андрей Богинский

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