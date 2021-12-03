Объем торгов на "СПБ бирже" вырос за ноябрь до рекордных $41 млрд

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Объем торгов на "СПБ бирже" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") по итогам ноября 2021 года составил рекордные $40,93 млрд, что на 32,52% больше, чем в октябре 2021 года ($30,88 млрд) и на 62,33% больше, чем в ноябре 2020 года ($25,21 млрд), говорится в сообщении биржи.

За 11 месяцев 2021 года объем торгов составил $363,85 млрд, что в 2,7 раза больше, чем за 11 месяцев 2020 года ($135,62 млрд).

Среднедневной объем торгов иностранными ценными бумагами в ноябре увеличился на 26,5% по сравнению с октябрем и составил $1,86 млрд. Участниками торгов в ноябре было заключено 29,34 млн сделок.

Количество активных счетов инвесторов в ноябре увеличилось на 7,7% и составило 909,63 тыс. (844,70 тыс. в октябре). Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с октябрем на 5,7%, составив 1,56 млн.

По состоянию на конец ноября на бирже было зарегистрировано 17,40 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 8,5% больше, чем месяцем ранее. Число уникальных клиентов выросло в сравнении с октябрем на 7,85% до 11,81 млн.

Сделки в ноябре заключались с 1661 акцией и депозитарной распиской иностранных эмитентов, а также с 22 еврооблигациями. Объем сделок с еврооблигациями в ноябре составил $3,58 млн.

В ноябре на утренние и дневные часы, в интервале с 10:00 до 16:30 по Москве, пришлось 26,4% месячного объема торгов, на торговые часы с 7:00 до 10:00 по Москве (инвесторам в данном периоде доступно 100 акций и депозитарных расписок) - 1,5%.

"СПБ биржа" - организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Биржа работает по модели B2B2C, одновременно ориентированной на розничных инвесторов и финансовых посредников в качестве прямых клиентов. Сейчас в обращении на организованных торгах "СПБ биржи" находятся 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.