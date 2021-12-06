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Сбербанк пообещал дальнейшее увеличение ставок по депозитам

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк продолжит увеличивать ставки по депозитам по мере роста ключевой ставки ЦБ РФ, сообщил президент-председатель правления банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

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"Мы уже дважды подняли ставки по депозитам. Пока будет расти ставка ЦБ, мы будем, конечно же, и дальше подращивать ставки по депозитам", - заявил Греф.

"К сожалению, это также будет касаться и соответствующего роста (ставок - ИФ) на стороне кредитов", - добавил глава Сбербанка. Он отметил, что с понедельника банк в среднем на 0,4 процентного пункта повысил ставки по ряду ипотечных программ.

По мнению Грефа, рост ставок продолжится и в первом полугодии 2022 года. "Горизонт такого роста, скорее всего, будет до первой половины следующего года, потом инфляция должна пойти вниз, и, я надеюсь, что ставка ЦБ к концу года (2022 года - ИФ) будет снижена", - сказал он.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

Сбербанк в своей процентной политике в части вкладов на повышение ключевой ставки резко не реагировал: несколько раз повышал ставки по депозитам в рамках акции. Последний раз Сбербанк повышал ставки 30 ноября, изменения коснулись только "СберВклада" (ставка выросла до 7,01%) и "СберВклада прайм" (повышение до 8%). Ставки по остальным вкладам не изменились.

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