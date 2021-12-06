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Сбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программ

Сбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программ
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России вновь повысил ставки по большей части ипотечных программ, следует из информации на сайте кредитной организации.

Последний раз Сбербанк повышал ставки по большинству ипотечных программ 15 ноября.

Ставки по кредитам на приобретение строящегося и готового жилья с 6 декабря начинаются от 9,3% (ранее от 8,8% и 8,7% соответственно), рефинансирование ипотеки и других кредитов - от 9,6% (от 8,6% ранее), строительство жилого дома - от 9,9% (от 9,6% ранее), покупку загородной недвижимости - от 9,3% (от 8,8% ранее), приобретение комнаты в ипотеку и по молодежной ипотеке - от 9,3% (8,7% ранее), военной ипотеке - от 8,9% (от 7,9% ранее), по кредиту на любые цели под залог недвижимости - от 9,9% (от 9,6% ранее). Ставка по кредиту на покупку гаража или машиноместа теперь начинается от 10,1% (от 9,7% ранее).

Решение повысить ставки по ипотеке в ноябре банк тогда объяснил повышением ключевой ставки ЦБ.

С начала этого года ключевая ставка Банка России выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

Сбербанк

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