Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сбербанк увеличил сумму ипотеки до 100 млн рублей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита до 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе банка.

"Теперь заемщики смогут получить до 100 млн рублей для улучшения жилищных условий. Ранее максимальная сумма ипотечного кредита в банке составляла 60 млн рублей", - говорится в сообщении.

ЭкономикаСбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программСбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программЧитать подробнее

По словам вице-президента Сбербанка Николая Васёва, ранее Сбербанк снизил размер первоначального взноса до 15%.

Он уточнил, что всего с января по ноябрь Сбербанк выдал свыше 964 тыс. ипотек на 2,6 трлн рублей.

Также сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ. Ставки по кредитам на приобретение строящегося и готового жилья с 6 декабря начинаются от 9,3% (ранее от 8,8% и 8,7% соответственно), рефинансирование ипотеки и других кредитов - от 9,6% (от 8,6% ранее), строительство жилого дома - от 9,9% (от 9,6% ранее), покупку загородной недвижимости - от 9,3% (от 8,8% ранее), приобретение комнаты в ипотеку и по молодежной ипотеке - от 9,3% (8,7% ранее), военной ипотеке - от 8,9% (от 7,9% ранее), по кредиту на любые цели под залог недвижимости - от 9,9% (от 9,6% ранее).

Сбербанк

Новости по теме

Новости

Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор

Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение
Пандемия коронавируса

В МВФ увидели риски для мировой экономики в появлении новых штаммов COVID

Цены на заправках Москвы растут уже 10 недель подряд

Цены на заправках Москвы растут уже 10 недель подряд

Дума отказалась от "дачной амнистии" на особо охраняемых территориях

Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за III квартал в 85,93 руб. на акцию

Электронная площадка "Газпрома" на этой неделе по-прежнему не возобновляет продажи

Минпромторг выдал лицензии на экспорт удобрений из РФ

Минпромторг выдал лицензии на экспорт удобрений из РФ

Сбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программ

Сбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программ

Волож согласился не продавать акции "Яндекса" класса B до 2024 года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });