Сбербанк увеличил сумму ипотеки до 100 млн рублей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита до 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе банка.

"Теперь заемщики смогут получить до 100 млн рублей для улучшения жилищных условий. Ранее максимальная сумма ипотечного кредита в банке составляла 60 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам вице-президента Сбербанка Николая Васёва, ранее Сбербанк снизил размер первоначального взноса до 15%.

Он уточнил, что всего с января по ноябрь Сбербанк выдал свыше 964 тыс. ипотек на 2,6 трлн рублей.

Также сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ. Ставки по кредитам на приобретение строящегося и готового жилья с 6 декабря начинаются от 9,3% (ранее от 8,8% и 8,7% соответственно), рефинансирование ипотеки и других кредитов - от 9,6% (от 8,6% ранее), строительство жилого дома - от 9,9% (от 9,6% ранее), покупку загородной недвижимости - от 9,3% (от 8,8% ранее), приобретение комнаты в ипотеку и по молодежной ипотеке - от 9,3% (8,7% ранее), военной ипотеке - от 8,9% (от 7,9% ранее), по кредиту на любые цели под залог недвижимости - от 9,9% (от 9,6% ранее).