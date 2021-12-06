Путин подписал закон об индексации базы для военных пенсий в усеченном объеме

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому доля денежного довольствия, которая учитывается при расчете военных пенсий, индексируется в усеченном, а не в планируемом объеме.

В соответствии с законом, который опубликован на официальном портале нормативных актов в понедельник, полноценная индексация этой доли тормозится еще на год - до 1 января 2023 года.

Документ был внесен правительством РФ осенью вместе с бюджетным пакетом. Действие нормы о полноценной двухпроцентной индексации базы для расчета военных пенсий, в соответствии с законом, будет снова заморожено. Тем не менее, произойдет незначительное увеличение объема этой базы - с 73,68% до 74%.

Военные пенсии исчисляются из денежного довольствия военнослужащих и ряда других категорий силовиков, в частности, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, военных следователей и прокуроров, пожарных и росгвардейцев. Однако сейчас при исчислении пенсии учитывается не все их денежное довольствие, а лишь чуть больше двух третей - 73,68%.

По закону от 2011 года, эта доля для расчета пенсий должна постепенно вырасти до 100% - ее должны ежегодно повышать на 2% или более - с учетом уровня инфляции. Тем не менее, норму о повышении год за годом корректируют, в результате индексация происходит более низкими темпами. С 1 января 2020 года был установлен показатель в 73,68%, который действует до сих пор за счет "заморозки" этой двухпроцентной индексации.

Вместе с тем, само денежное довольствие действующих военнослужащих и силовиков индексируется на 4% с 1 октября 2022 года в рамках законопроекта о бюджете на следующий год и плановый период 2023-2024 гг. Таким образом, военные пенсии все же вырастут.