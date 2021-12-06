Президент РФ подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о минимальном размере оплаты труда на 2022 год.

Согласно документу, МРОТ с 1 января 2022 года установлен на уровне 13 890 рублей в месяц.

Как сообщалось, в первоначально редакции этого закона, внесенного в Госдуму осенью, правительство РФ предлагало увеличить МРОТ на 6,4% до 13 617 рублей. Президент ко второму чтению документа внес поправку, в соответствии с которой МРОТ предлагалось увеличить до 13 890 рублей. Поправка была поддержана депутатами.

С 1 января 2021 года МРОТ в России составляет 12 792 рублей в месяц.